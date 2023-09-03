Ayva tatlısının püf noktası! 25 yıllık tatlıcı tatlıya lezzet katan sırrı verdi

Ulusal.com.tr'de aktarılanlara göre; Ayva tatlısı yapmak, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Ancak, tatlıyı mükemmel bir şekilde yapmak için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. İşte, 25 yıllık tatlıcı Mücahit Siviş Daşpınar'ın ayva tatlısına lezzet katan sırrı ve dikkat edilmesi gereken 5 püf noktası.

1. Ayvaların Seçimi

Ayva tatlısı yapmak için, ayvaların doğru seçimi oldukça önemlidir. Ayvaların olgunlaşmış, aromatik ve sert olması gerekiyor. Ayrıca, ayvaların kabuklarının pürüzsüz olması ve çürük lekesi bulunmaması da önemlidir.

2. Ayvaların Hazırlanması

Ayvaları hazırlamadan önce, kabuklarını soymanız gerekiyor. Ayvaların ortasındaki çekirdekleri çıkarmak için de bir kaşık kullanabilirsiniz. Ayvaları dilimlemek için, dikey olarak ikiye bölün ve daha sonra dilimleyin.

3. Şerbetin Hazırlanması

Ayva tatlısının şerbeti, tatlıya lezzet katan en önemli unsurdur. Şerbeti hazırlamak için, su ve toz şeker karışımını kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra, limon suyu ekleyin ve karıştırın.

4. Ayvaların Pişirilmesi

Ayvaları şerbetle birlikte pişirirken, tencerenin kapağını kapatmayın. Ayvaların şerbeti tamamen emmesi için, ara sıra karıştırarak pişirin. Ayvaların piştiğini anlamak için, çatal veya bıçak kullanarak kontrol edebilirsiniz.

5. Servis

Ayva tatlısını servis etmeden önce, soğumasını bekleyin. Daha sonra, üzerine ceviz veya fındık serpebilirsiniz. Tatlıyı servis etmeden önce, üzerine bir miktar tarçın serpmek de lezzetini arttırabilir.

MALZEMELER



3 adet ayva

1,5 su bardağı şeker

2 adet çubuk tarçın

2 su bardağı su

5-6 adet karanfil

1.5 adet limon

kaymak

file antep fıstığı

YAPILIŞI



Adım 1

Ayvaları soyup çekirdeklerini çıkartın limonlu suya koyun (Bir limonu kullanın). Çekirdeklerini çöpe atmayın.

Adım 2

Bir tencereye ayvaları dizin şekeri üzerlerine gelecek şekilde serpiştirin yarım limon, çubuk tarçın, ayva çekirdekleri, karanfil ve suyu da atın kapağını kapatın ve kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Adım 3

Pişen ayvaları kaymak ve fıstıkla servis edebilirsiniz.

Kaynaklar: mynet.com, youtube.com, ulusal.com.tr

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