Ayvalık lor tatlısı nasıl yapılır? Ayvalık lor tatlısı tarifi

Ege'nin denizini, doğasını, sebze yemeklerini çok konuştuk ama şimdi tatlılarının sırası! Ege'nin dillere destan hafif lezzeti Ayvalık lor tatlısı nasıl yapılır? Ayvalık lor tatlısı tarifi

Ayvalık lor tatlısı nasıl yapılır? Ayvalık lor tatlısı tarifi
Ayvalık lor tatlısı nasıl yapılır? Ayvalık lor tatlısı tarifi
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Denizi ve doğasıyla hayran bırakıp özellikle yazları akın akın gidilen Ege'nin mutfağı da kendine özgü lezzetleriyle ünlüdür. Bol yeşillikler ve taze balıklarla hazırlanan sofralar, sohbetleri canlandıran ve mideleri mutlu eden bir deneyim sunar. Popüler bölgelerinden Ayvalık, bu lezzetlerin merkezlerinden biri olarak bilinir, ve lor tatlısı da bu bölgenin en sevilen tatlılarından biridir. 

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AYVALIK LOR TATLISI NASIL YAPILIR? AYVALIK LOR TATLISI TARİFİ

Ayvalık lor tatlısı, şerbetli olmasına rağmen hafifliği ve lezzeti ile öne çıkar. Daha önce denemediyseniz, mutlaka yapmanızı öneririz. Ana malzemesi taze lor peyniri olmasına rağmen, piştikten sonra peynir tadı bırakmaz. Şekerpareye benzemesiyle tanınır, ancak lor tatlısı ekstra yağ eklenmeden hazırlanır ve peynirden gelen yağla lezzetlenip tatlanır.

AYVALIK LOR TATLISI NASIL YAPILIR? AYVALIK LOR TATLISI TARİFİ

Bu tatlıyı hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, taze lor peyniri kullanmaktır. Bu peynir, tuz içermez ve yüksek yağ içeriğine sahiptir. Mahallenizdeki peynirci, taze lor veya kaşar loru adıyla bu peyniri bulmanızda size yardımcı olacaktır. Şimdi tarife geçelim:

Malzemeler:

Şerbeti İçin:

  • 3 su bardağı toz şeker
    3,5 su bardağı su

Lor Tatlısı İçin:

  • 500 gram taze lor (kaşar loru)
    2 adet yumurta
    6 yemek kaşığı un
    6 yemek kaşığı irmik
    1 paket kabartma tozu

AYVALIK LOR TATLISI NASIL YAPILIR? AYVALIK LOR TATLISI TARİFİ

Yapılışı:

Şerbeti İçin:

  • Bir tencereye şekeri ve suyu ekleyin. Şeker eriyene kadar karıştırın ve ardından ocağa alıp birkaç dakika kaynatın. Ocağın altını kapatıp soğumaya bırakın.

Lor Tatlısı İçin:

  • Taze lor peynirini yumuşayana kadar çırpın. Ardından yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin.
    Unu, irmiği ve kabartma tozunu da ekleyip yoğurmaya başlayın.
    Hamurdan küçük parçalar kopararak yuvarlayın ve derin bir tepsiye dizin.
    200 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardıktan sonra soğuyan şerbeti üzerine dökün.

AYVALIK LOR TATLISI NASIL YAPILIR? AYVALIK LOR TATLISI TARİFİ
Oda sıcaklığında şerbetin tatlıya iyice çekmesini bekleyin. Daha sonra isteğe göre kaymak ve Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun!
Bu nefis Ayvalık lor tatlısı, Ege mutfağının zarif bir temsilcisidir ve tüm tatlıseverlere hitap eder. Şimdi bu lezzetli tarifi deneyebilir ve sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.

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