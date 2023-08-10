Bağırsaklardaki mikropları temizleyen lezzet! Tırşık otu çorbası nasıl yapılır?

Acımsı bir tadı olan tırşık otu, bağırsakları çalıştırır. Yüksek oranda lif barındıran tırşık otu bağırsakları çalıştırarak kilo alımını önler. Toprakta kendiliğinden yetişen tırşık otuyla Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesinde sıklıkla çorba yemeği yapılır. Çünkü tırşık otu direk tüketilmez. Oldukça zararlı olan tırşık otu kaynatıldığında içeriğindeki zehri atar ve faydalı bir yemek haline gelir. Genellikle otlar kaynatıldıktan sonra süzülüp börekte yapılır.

Tırşık çorbası bağırsaklarda biriken mikrobu anında atar. Bağırsakların daha iyi çalışmasını destekler. Özellikle kronik kabızlığı olanlar tüketebilir. Ancak haftada en fazla 2 defa tüketilme hakkı var. Aksi halde ishal yapar.

TIRŞIK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı haşlanmış nohut

Bir su bardağı haşlanmış buğday

Kimyon, karabiber kuru nane tuz

Bir baş soğan

Bir demet tırşık otu (haşlanmış süzülmüş)

2 diş sarımsak

YAPILIŞI

Önceden kaynatılan tırşık otunu sıkıp tencereye bir yemek kaşığı tereyağı koyarak kızartın.

Ardından üzerine soğan ve sarımsağı kesip ekleyin.

Yoğurdu 2 su bardağı suyla karıştırıp topaklanmasını engelleyin.

Akabinde tencereye nohut ve buğdayı koyun.

Baharatları ilave edip yoğurt karışımını azar azar dökün.

Sık sık karıştırmayı ihmal etmeyin.

Ortalama 30 dakika sonra çorbanız hazır.

Afiyet şifa olsun...