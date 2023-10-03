Bayat ekmeklerinizi değerlendirmenin, kahvaltı sofralarına lezzet katmanın ve pratik bir şekilde muhteşem bir tarif yapmanın zamanı geldi! Anne usulü yumurtalı bayat ekmek kızartması tarifi, bayat ekmekleri en lezzetli şekilde değerlendirmenin harika bir yolunu sunuyor. Bu tarif, sadece birkaç malzeme ve kısa bir süre içinde hazırlanabilen, lezzetli ve besleyici bir kahvaltı alternatifi sunuyor. İster bayat ekmeklerinizi değerlendirmek için kullanın, ister güne enerjik bir başlangıç yapmak için tercih edin, sonuç her zaman çıtır çıtır lezzetli olacak. İşte bayat ekmeği kurtarmanın en lezzetli yolu, anne usulü yumurtalı bayat ekmek kızartması tarifi!

Bayat Ekmek Kızartması Nasıl Yapılır? Yumurtalı Bayat Ekmek Kızartması Tarifi

Malzemeler:

1 adet bayat ekmek

2 adet yumurta

1/2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

5 yemek kaşığı sıvı yağ (kızartmak için)

Üstelik evde hep bulunan malzemelerle yapılıyor!

Yapılışı:

İlk olarak yumurtaları bir derin kaseye kırın ve içlerine tuz ekleyerek güzelce çırpın.

Üzerine sütü ilave edip çırpmaya devam edin.

Son olarak unu ekledikten sonra bir tel çırpıcı ile karışımı iyice çırpın. Böylece yumurtalı karışım hazır olacak.

Bayat ekmeği dilimleyin ve dilimleri her iki tarafı da iyice karışıma bulayın.

Isınmış kızartma tavasına sıvı yağı ekleyin ve ekmek dilimlerini arkalı önlü güzelce kızartın.

Kızaran ekmekleri kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını emdirdikten sonra sıcak sıcak servis edin.

Afiyet olsun! İşte bu kadar basit. Bayat ekmeğinizi bu harika tarifle değerlendirebilirsiniz. Yanında beyaz peynir, zeytin, domates ve salatalıkla harika bir kahvaltı yapabilirsiniz.

Pişirme Önerisi: Tarife lezzet katmak için sevdiğiniz baharatları yumurtalı karışıma ekleyebilirsiniz.

Bayat ekmek kızartmasını bir kere yaptıktan sonra, sizler için kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi haline geline gelecek. Evinizde bayat ekmekler varsa, bu tarifle onları lezzetli ve besleyici bir şekilde tüketebilirsiniz. Yumurta, süt, un, tuz ve tabii ki bayat ekmekle sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu bayat ekmek kızartması tarifi, kahvaltı sofralarınıza lezzet katacak.

Unutmayın, pratik ve lezzetli tarifler her zaman en iyi seçenektir. Yumurtalı ekmekle güne enerjik bir başlangıç yapmaya ne dersiniz?