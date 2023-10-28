Bayat ekmekle tarifler denemek ister misiniz? Bayat ekmekleri değerlendirerek israfı sonlandırın!

Bayat ekmek, her evin mutfak köşelerinde sıklıkla ihmal edilen ve çoğu zaman çöpe gitmeye mahkum edilen yiyecek oluyor malesef. Ancak bayat ekmek, mutfakta atık yönetiminin bir örneği olmanın ötesine geçebilir ve yaratıcı bir aşçının elinde muhteşem yemeklere dönüşebilir. Bu yazıda, bayat ekmekleri çöpe atmak yerine onları lezzetli yemeklere dönüştürmenin yöntemlerini ve ipuçlarını keşfedeceğiz. Bayat ekmekle tarifler için doğru yerdesiniz!

BAYAT EKMEKLE TARİFLER!

Tüm evlerde ekmeğin zaman zaman bayatlaştığına tanık olursunuz. İster geniş aile için fazla satın alınmış olsun, ister başka nedenlerle, bazen ekmek tüketimi hakkında doğru kararlar veremeyebiliriz. Sonuç olarak, sık sık bizi "Ne kadar israf!" Diye düşündüren bayat ekmek sorunuyla karşı karşıyayız!" Gerçekte, bunun için endişelenmek oldukça gereksizdir! Çünkü bayat ekmek kullanma yöntemleri, "Bayat ekmek ile ne yapabilirim?" Diye soranlar için giderek daha popüler hale geldi?" Klasik galeta unu yapma harici sizin için bayat ekmek tarifleri derledik!

BAYAT EKMEK PİZZASI!

Ekmekleri doğrayın, ardından yumurta, süt, sıvı yağ, kabartma tozu, kekik, pul biberle karıştırın, ardından karışıma kontrollü miktarda süt ekleyin. Yağlı kağıt serili bir tepsiye ekmeği yayarak yerleştirin, üzerine ketçap sürün. Malzemeleri doğrayıp hazırlayın, önce biraz kaşar peyniri, ardından diğer malzemeleri ekmeğin üzerine yerleştirin. Üzerine tuz serpin ve 180°C fırında pişirin. Üstleri pişene kadar bekleyin, sonra biraz daha kaşar peyniri ekleyin ve eriyene kadar bekledikten sonra dilimleyerek servis yapın.

BAYAT EKMEK BÖREĞİ!

Öncelikle ekmeği 1.5 cm kalınlığında dilimleyin ve kare borcama sıkıca yerleştirin, boşluk bırakmadan dilimleri yan yana dizerek gerektiğinde küçültün. Daha sonra ekmek dilimlerinin aralarına ve kenarlarına tereyağı ekleyin. Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın, ardından diğer malzemeleri doğrayın ve rendeleyin. Yoğurt, süt ve tuz ekleyerek karıştırın. Bu karışımı ekmek dilimlerinin üzerine eşit bir şekilde yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Son 5 dakika içinde dilerseniz fırından almadan önce üzerine tekrar kaşar rendesi ekleyebilirsiniz.

KÖFTELİ BAYAT EKMEK KEBABI!

Öncelikle ekmeği küp küp doğrayın ve bir fırın tepsisine yerleştirin. Eritilmiş tereyağını, sıvı yağı, kekik ve pulbiberi bir kasede karıştırın, ardından bu karışımı ekmeğin üzerine gezdirerek iyice harmanlayın. Ekmekleri fırına sürün ve üzerleri kızarana kadar pişirin. Köfte için gerekli malzemeleri uygun bir kapta yoğurarak harcı hazırlayın, isteğinize göre şekillendirin, genellikle yuvarlak şekil tercih edilir. Kızaran ekmekleri fırından alın ve köfteleri az yağda kızartın. Domates sos için, küçük bir tencerede tereyağını eritin, rendelenmiş domatesleri ekleyin ve 5 dakika kaynatın. Daha sonra su, tuz ve karabiber ekleyip 1-2 dakika daha pişirin, ardından ocaktan alın. Servis tabağına önce kıtır ekmekleri yerleştirin, üzerine domates sos gezdirin ve isteğe bağlı olarak yoğurt ekleyin (sarımsaklı veya sade). Son olarak köfteleri yerleştirin ve maydanoz ile süsleyerek sunum yapın. Bu lezzetli yemeğin tadını çıkarın.

BAYAT EKMEK SUFLESİ!

Yumurtaları bir karıştırma kabına alın ve kullanacağınız peynirin tuz oranına göre az miktarda tuz ekleyin, sonra iyice çırpın. Üzerine yağı ve sütü ekleyip tekrar karıştırın. Son olarak lor veya beyaz peynirle baharatları ekleyin, damak zevkinize göre dereotu veya maydanoz ilave edebilirsiniz. Ekmekleri küçük küpler halinde kesin. Sufle kaplarının yarısına kadar ekmekleri doldurun ve üzerlerini süt karışımıyla ıslatın. Biraz kaşar peyniri rendesi serpin, ardından tekrar ekmek ekleyin. Tekrar süt karışımıyla ıslatın ve en üstüne bolca kaşar peyniri rendesi serpin. Önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

BAYAT EKMEK TATLISI!

Bayat ekmeği rondodan geçirip un haline getirin. Ardından ılık sütü ekleyip mikserle iyice çırpın. Ayrı bir kabın içine yumurta ve şekeri koyup güzelce çırpın. Sütle püre haline getirdiğiniz bayat ekmeği ekleyip çırpmaya devam edin. Sıvı yağı da ekleyip güzelce çırptıktan sonra, aldığı kadar un, kabartma tozu, kakao ve vanilyayı eleyerek kek hamurunuzu hazırlayın. Un ölçüsü ekmeğin gramajına ve kullanılan malzemeye göre değişebilir, bu nedenle normal kek kıvamına gelinceye kadar un ilave edin. Yağladığınız dikdörtgen borcama döktüğünüz kek hamurunu önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişirin. Kürdan testi yaparak pişip pişmediğini kontrol edin.

Pişen kekinizin üzerine eşit şekilde 1 su bardağı sütü gezdirin. Kekiniz kenarda beklerken muhallebisini hazırlayın. Bunun için 2 paket vanilyalı pudingi, sütü ve yumurtayı tencerenize alıp güzelce karıştırın. Ocakta kaynattıktan sonra labne peynirini ekleyip çırptıktan sonra kekinizin üzerine yayın. Dilerseniz kakao ve hindistan cevizi karışımı serpiştirebilir veya çikolata, meyve sosu veya ganaj ekleyebilirsiniz. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına koyup iyice soğutun ve servis edin. Ekmek miktarını azaltmak isterseniz, un miktarını artırmanız gerekebilir. Kek hamurunun kıvamının normal kek hamuru gibi olmasına dikkat edin. Sunumunda iki dilimi üst üste koyabilirsiniz. Muhallebi için kullanılan pudingin süt miktarı paketin arkasına göre ayarlanır.

BAYAT EKMEK TOPLARI!

4-5 dilim bayat ekmek, 1 su bardağı süt, 200 gram beyaz peynir, 2 yemek kaşığı taze doğranmış maydanoz, karabiber ve pul biber (isteğe bağlı), 4 dilim kaşar peyniri, yeteri kadar tuz, 2 yumurta, galeta unu, ve kızartmak için sıvı yağ. İlk adımda, bayat ekmekleri elinizle parçalara bölüp süt ile ıslatın ve bekletin. Daha sonra peynirleri, maydanozu, tuzu, baharatları ekleyerek karıştırın. Ekmek karışımından küçük yuvarlak toplar yapın ve her bir toplu içine bir dilim kaşar peyniri yerleştirin. Sıvı yağı ısıtın. Topları önce çırpılmış yumurtaya, sonra galeta ununa bulayarak kızartın. Son olarak, fazla yağı emmeleri için kağıt havlu üzerine alın, sıcak servis yapın ve afiyetle tüketin!