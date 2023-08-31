Biber dolması yaparken asla unutmayın. Yemeğe lezzet katıyor ve daha iyi pişiyor

Ulusal.com.tr’de aktarılanlara göre; Biber dolması, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Ancak bu lezzetli yemeği yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Bu yazımızda, biber dolması yaparken bilinmesi gereken 5 önemli püf noktasını sizlerle paylaşacağız.

1. Biberlerinizi doğru seçin

Biber dolması yaparken kullanacağınız biberlerin taze ve diri olmasına özen gösterin. Ayrıca biberlerin boyutları da önemlidir. Dolmalık biberlerin büyüklüğüne göre iç harcınızı hazırlayın.

2. Biberlerinizi hazırlayın

Biberlerinizi yıkayın ve saplarını kesin. Ardından biberlerin iç kısımlarını çıkarın. Biberlerin iç kısımlarını çıkarırken dikkatli olun ve biberlerin zarar görmemesine özen gösterin.

3. İç harcınızı hazırlayın

Biber dolması yaparken iç harcınızın lezzeti oldukça önemlidir. İç harcınızda kullanacağınız malzemeleri özenle seçin ve karıştırın. İç harcınızda kullanacağınız pirinç, kıyma, soğan, domates, sarımsak gibi malzemelerin oranlarına dikkat edin.

4. Biberlerinizi doldurun

Biberlerin iç kısımlarını hazırladığınız iç harçla doldurun. Biberleri fazla doldurmayın, aksi takdirde biberler patlayabilir veya pişirme esnasında iç harcı dışarı çıkabilir.

5. Pişirme işlemini doğru yapın

Biber dolmalarınızı pişirirken dikkatli olun. Dolmalarınızı fırında veya tencerede pişirebilirsiniz. Fırında pişirirken biberlerinizin üzerine biraz zeytinyağı gezdirerek pişirme işlemini gerçekleştirin. Tencerede pişirirken de biber dolmalarınızın üzerini bir tabak veya kapak ile örtün ve kısık ateşte pişirin.

MALZEMELER

· Yarım kilo dolmalık biber

· 2 su bardağı pirinç

· 2 adet domates

· Bir adet kuru soğan

· Bir yemek kaşığı domates salçası

· Yarım demet maydanoz

· Sıvı yağ

· Tuz

· Karabiber

· Nane

TARİF

· Biber dolması içi hazırlamakla tarife başlayabiliriz.

· Öncelikle soğanı soyun ve minik minik olacak şekilde doğrayın.

· Biber dolması yapımı için devam ediyoruz...

· Domateslerin de kabuklarını soyun ve onları da çok minik küpler şeklinde doğrayın.

· Pirinci yıkayın.

· Derin bir kabın içinde soğanı, pirinci, ince kıyılmış maydanozu, sıvı yağı, tuzu ve tüm baharatları harmanlayın.

· Dolmalık içini hazır ettikten sonra içini çıkarıp temizlediğiniz biberin içini harçla doldurun.

· Dolmaları derin bir tencerenin içine dizin.

· Biberlerin ağız kısmını dilerseniz domatesle dilerseniz de biberlerin baş kısımlarıyla kapatın.

· Bir kabın içinde salçalı su hazırlayın.

· Bu suyu tencereye aktarın.

· Suyun biberlerin üzerini geçmemesine dikkat edin.

· Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirin.

· Afiyet olsun.

Kaynak. Mynet.com – Fotoğraflar: Youtube.com – Derleme: ulusal.com.tr