Biber dolması yaparken tencere üstüne koyun! Dolmaların içi lokum gibi pişiyor ve dağılmıyor

Ulusal.com.tr'de yer alan bilgilere göre; Biber dolması yaparken dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunmaktadır. Bu lezzetli yemeği pişirirken, bazı püf noktalarına dikkat ederek dolmaların daha lezzetli ve kusursuz olmasını sağlayabilirsiniz. İşte biber dolması pişirirken bilinmesi gereken 5 püf nokta.

1. Biberleri Doğru Seçin



Biber dolması yaparken, biberlerin boyutu ve şekli çok önemlidir. Dolmaların daha iyi pişmesi ve lezzet kazanması için, mümkünse uzun ve düz biberler tercih edilmelidir. Bu sayede dolmalar daha rahat doldurulabilir ve pişirilirken de daha az dağılır.

2. Dolmaları Tencere Üstüne Koyun



Biber dolmalarını pişirirken, tencere üstüne tabak kapatmanız, dolmaların daha iyi pişmesini sağlar. Bu sayede dolmaların içi lokum gibi pişer ve dağılmaz. Ayrıca, tabak kapatarak dolmaların daha lezzetli ve kusursuz olmasını sağlayabilirsiniz.

3. Dolmaları Tuzlamayın



Biber dolması yaparken, iç harcı hazırlarken tuz kullanmak yerine limon suyu kullanabilirsiniz. Bu sayede dolmalar daha lezzetli olacaktır. Ayrıca, dolmaları tuzlamak yerine, piştikten sonra üzerine tuz ekleyebilirsiniz.

4. Dolmaları Fazla Doldurmayın



Biber dolmalarını hazırlarken iç harcı fazla doldurmak, dolmaların pişirilmesini zorlaştırır. Dolmaların içindeki harcın pişmesi için yeterli alan bırakmanız gerekiyor. Aksi takdirde, dolmaların içindeki harç pişmez ve dolmalar dağılır.

5. Dolmaları Yavaş Pişirin



Biber dolması yaparken, dolmaların yavaş pişmesi çok önemlidir. Bu sayede dolmaların içi tam olarak pişer ve lezzet kazanır. Dolmaları orta ateşte pişirmeniz gerekiyor. Ayrıca, dolmaların üzerine kağıt havlu kapatmanız, fazla yağın emilmesini sağlayarak daha hafif bir yemek elde etmenizi sağlar.

Malzemeler

10 dolmalık biber

3 orta boy kuru soğan

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1.5 su bardağı pirinç

3/4 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı nane

1/2 tatlı kaşığı toz şeker

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı yenibahar

TARİF

Dolmalık biberlerin sap kısımlarını çıkartıp bir kenarda bekletin. Çekirdekli iç kısımlarını çıkartıp bol suda yıkayın. Fazla sularını süzdürüp iç kısımlarını hafifçe tuzlayın. Soğanları yemeklik doğrayın. Sap kısımlarını ayıkladığınız kuş üzümlerini, şişmesi için sıcak suda bekletin. Pirinci bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürün. Zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar soteleyin.

Soğanların rengi dönmeye başlayınca dolmalık fıstıkları ilave edip, fıstıklar hafif bir renk alana kadar sotelemeye devam edin. Ardından yıkanmış pirinç, suyunu süzdüğünüz kuş üzümü, toz şeker, tuz ve baharatları ilave edip karıştırın. Sıcak su ekleyip pirinçler suyu çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Hazırladığınız dolma harcını, iç kısmını çıkardığınız dolmalık biberlere doldurun. Dolmalık biberlerin üst kısımlarını ayırdığınız biber sapları ile kapatın. Dolmaları pişirme tenceresine dik bir şekilde dizin. Ayrı bir kasede karıştırdığınız zeytinyağlı ve sıcak sulu karışımı, dolmaların yarısına gelecek şekilde üstlerinde gezdirin. Dolmaları kapağı kapalı tencerede ve kısık ateşte pişirme suyu bitip pirinçler göz göz olana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Afiyet olsun.

Kaynak: ulusal.com.tr - Lezzet.com.tr