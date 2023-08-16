Biber dolması yaparken üstüne mutlaka ekleyin! İyi pişmesini sağlıyor

Biber dolması pişirirken bilmeniz gereken 5 püf nokta!

1. Biberleri Doğru Seçin



Biber dolması yaparken kullanacağınız biberlerin boyutu ve kalitesi oldukça önemlidir. Dolmalık biberlerin boyutu orta veya büyük olmalıdır. Ayrıca, biberlerin taze ve sağlıklı olmasına özen gösterin.

2. İç Harcı Hazırlarken Dikkatli Olun



Biber dolması iç harcı, lezzetli bir dolma için oldukça önemlidir. İç harcını hazırlarken, et, pirinç, soğan, sarımsak, domates gibi malzemeleri kullanabilirsiniz. Ancak, iç harcın lezzeti için baharatları da unutmayın.

3. Biberleri Hazırlarken Dikkatli Olun



Biberleri hazırlarken öncelikle sap kısımlarını kesin ve içlerini çıkartın. Biberlerin içini çıkartırken dikkatli olun ve biberleri delmeden içlerini boşaltın.

4. Pişirme Sürecinde Kapak Kapatın



Biber dolması pişirirken kapak kapatılırsa iyi pişer dolmalar ve asla kuru olmaz. Kapak kapatmadan önce biber dolmalarının üzerine birkaç kaşık sıvı yağ ekleyebilirsiniz.

5. Servis Ederken Üstüne Mutlaka Ekleyin



Biber dolması yaparken üstüne mutlaka ekstra sıcak su veya domates sosu ekleyin. Bu, dolmaların daha lezzetli ve sulu olmasını sağlar.

BİBER DOLMASININ TARİFİ

Mynet.com sitesinde biber dolmasının tarifi paylaşıldı. İşte bilmeniz gereken o tarif

MALZEMELER



Yarım kilo dolmalık biber

2 su bardağı pirinç

2 adet domates

Bir adet kuru soğan

Bir yemek kaşığı domates salçası

Yarım demet maydanoz

Sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Nane



TARİF



Biber dolması içi hazırlamakla tarife başlayabiliriz.

Öncelikle soğanı soyun ve minik minik olacak şekilde doğrayın.

Biber dolması yapımı için devam ediyoruz...

Domateslerin de kabuklarını soyun ve onları da çok minik küpler şeklinde doğrayın.

Pirinci yıkayın.

Derin bir kabın içinde soğanı, pirinci, ince kıyılmış maydanozu, sıvı yağı, tuzu ve tüm baharatları harmanlayın.

Dolmalık içini hazır ettikten sonra içini çıkarıp temizlediğiniz biberin içini harçla doldurun.

Dolmaları derin bir tencerenin içine dizin.

Biberlerin ağız kısmını dilerseniz domatesle dilerseniz de biberlerin baş kısımlarıyla kapatın.

Bir kabın içinde salçalı su hazırlayın.

Bu suyu tencereye aktarın.

Suyun biberlerin üzerini geçmemesine dikkat edin.

Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pişirin.

Afiyet olsun.