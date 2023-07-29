Biber dolmasının kuru olmasını önleyen tüyo! 23 yıllık aşçının verdiği sır...

Biber dolması, Türk mutfağına özgü bir yemektir. Genellikle yeşil biberlerin içi çıkarılıp, iç harcı hazırlanarak doldurulmasıyla yapılır. İç harcı genellikle pirinç, kıyma, soğan, domates ve baharatlar ile hazırlanır. Biber dolması, Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biridir ve özellikle yaz aylarında sıkça tüketilir. Ayrıca sağlıklı bir seçenek olması sebebiyle diyet yapanlar tarafından da tercih edilir.

BİBER DOLMASINDA HANGİ MALZEMELER KULLANILIR?

- 10 adet dolmalık biber

- 1 su bardağı pirinç

- 1 adet kuru soğan

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1/2 demet maydanoz

- 1/2 demet taze nane

- 1/2 çay bardağı zeytinyağı

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1/2 tatlı kaşığı karabiber

23 yıllık aşçı Vahdet Sinan Taşpınar yaptığı paylaşımla biber dolmasının püf noktalarını paylaştı:

İşte o püf noktalar

1. Pirincinin Sert Kalmaması İçin…

Lezzetli bir dolma yiyebilmek için elbette ki dolmanın ana maddesi olan pirincin kusursuz bir şekilde pişmiş olması gerekir. Bunun için ise dikkat etmeniz gerekenler sadece pişme esnası ile sınırlı değildir. Pirincin sert kalıp kötü sürprizlerle karşılaşmamanız için pirinci pişirmeden önce ılık suda bekletip yumuşatın ve nişastasından iyice arındırmak için birkaç kez sudan geçirin.

2. Zeytinyağını İyi Seçin

Biber dolması, zeytinyağlı yemeklerin en lezzetlileri arasında yer aldığı için pirinç kadar önemli olan bir diğer malzemesi de elbette ki zeytinyağıdır. Biber dolmasının kusursuz bir lezzete sahip olabilmesi için kaliteli bir sızma zeytinyağı kullanmak lezzeti olumlu yönde, önemli ölçüde etkileyecektir.

3. Marine Edin

Bazı insanlar için biberin acı, yavan gelen bir lezzeti olabilir. Bunu örtmek için biberler henüz çiğ ve içine harç doldurulmamışken bir miktar tuz ve karabiberi 1-2 damla su ile karıştırıp biberin iç duvarlarına sürerek daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

4. Kurumasını Önlemek İçin…

Biber dolması gerek iç gerekse dışının en kolay kuruma gösterdiği yiyeceklerden biridir. Bu durumu önlemek ve dolmanın daha parlak bir görünüme sahip olabilmesi için soğuturken tencerenin kapağını hafif aralık bir şekilde bırakmak işinize yarayacaktır.

5. Harcını Hazırlarken Dikkat

Biber dolmasının daha lezzetli olabilmesi için tüm yemeklere lezzet katan soğanı yine unutmamanız gerekiyor. Dolma harcında bolca soğan kullanın ve bu soğanları rendelemek yerine bıçakla doğrayın, daha nefis sonuçlar alın. Malzeme olarak nane, maydanoz, dereotu gibi seçenekler ayrı bir lezzet katacaktır; ancak bu malzemeler herkes tarafından sevilmediği için tercihlere göre belirlemeye dikkat edin.

6. Doldururken Dikkat

Biber dolmasının iyi bir şekilde pişmesi için biber içini harç ile çok fazla doldurmamaya dikkat etmelisiniz. Pirinçler pişirme esnasında şişeceği için iç harcı biraz boşluk bırakacak kadar doldurmanız gerekir. İdeal limiti aştığınızda pirinçler çiğ kalacak ya da hepsi taşıp kötü bir görüntüye neden olacaktır. Doldurma işlemi bittikten sonra üzerine kapak olarak domates dilimi koyarak sonucun daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.

7. Dizerken Dikkat

Hazırlık aşaması bitince dikkat etmeniz gereken noktalar da bitiyor demek değil. Sıra geldi özenle hazırladığınız dolmaları tencereye dizme şeklinize. Dolmaların eşit zamanda eşit bir şekilde pişmesi için tencere içine yatay yerine dikey şekilde dizmeyi ihmal etmeyin.

8. Pişirirken Dikkat

Biber dolmalarınızın iyi bir şekilde pişmesi ne çiğ kalması ne de aşırı pişmiş olmaması için kaynayana kadar orta, kaynadıktan sonra ise kısık ateşte pişirmeye bırakın.

9. Piştikten Sonra

Pişen biber dolmalarının üzerine bir miktar zeytinyağı gezdirerek daha parlak ve daha iştah açıcı bir görünüm ve daha şahane bir tat kazanmalarını sağlayabilirsiniz.

10. Yoğurt ile İkram Edin

Tüm işlemleri başarı ile tamamladıysanız sıra geldi afiyetle tüketmeye! İsteğe göre dolmanın yanına taze bir yoğurt ekleyebilir hem sunumu hoş edebilir hem de mideleri sevindirebilirsiniz.

BİBER DOLMASININ YANINA EN İYİ NE GİDER?

Biber dolmasının yanına en iyi giden yiyecekler arasında pilav, cacık, yoğurtlu patlıcan salatası ve zeytinyağlı enginar gibi seçenekler yer almaktadır. Ayrıca, et yemekleriyle de güzel bir uyum yakalayabilirsiniz. Ancak, tercih edeceğiniz yemeğin içeriği ve lezzeti, biber dolmasının iç malzemesiyle uyum sağlamalıdır. İyi bir lezzet deneyimi için uygun eşleştirmeler yapmanızı öneririz.

Derleme: Ulusal.com.tr