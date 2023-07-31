Biber kuruturken biberin küflenmemesi için bunu yapın. Biber bozulmuyor ve asla çürümüyor

Biber, Türk mutfağının olmazsa olmazlarındandır. Ancak bazen mevsim dışı veya uzun süreli saklama gereksinimleri nedeniyle taze biber bulmak zor olabilir. Bu durumlarda kurutulmuş biber kullanmak iyi bir alternatiftir. Peki biber nasıl kurutulur?

Biber kurutma işlemi, biberin içindeki suyun buharlaşması yoluyla gerçekleşir. Kurutulmuş biber, taze biberden daha yoğun bir lezzete sahiptir ve yemeklere farklı bir tat katar. İşte biber kurutma işlemi için izlenecek adımlar:

Hem taze biberlerin hem de kurutulmuş biberlerin kullanıldığı yemeklerde, biberin lezzeti ve aroması önemli bir rol oynar. Bu nedenle, biber kurutma işlemi oldukça önemlidir ve doğru şekilde yapılmalıdır.

Biber kurutma işlemi, güneşte kurutma ve fırında kurutma olmak üzere iki farklı yöntemle yapılabilir. Güneşte kurutma yöntemi, geleneksel yöntemlerden biridir ve doğal bir yöntem olarak tercih edilir. Ancak, hava şartlarına bağlı olarak uzun sürebilir ve hijyenik olmayabilir. Bu nedenle, günümüzde daha çok fırında kurutma yöntemi tercih edilmektedir.

Biberleri kurutmak için uygun bir fırın seçmelisiniz. Fırınınızın sıcaklık ayarını 50-60 derece arasına getirin ve ısıyı 1-2 saat boyunca sabit tutun. Biberleri, fırın tepsisine dizin ve aralıklı bırakın. Biberleri kurutmak için 6-8 saat arasında bekletmeniz yeterli olacaktır. Ancak, bu süre biberin kalınlığına ve fırınınızın sıcaklık ayarına göre değişebilir.

Kurutulmuş biberleri muhafaza etmek için uygun koşulları sağlamalısınız. Biberleri cam kavanozlarda veya hava almayan kaplarda saklayabilirsiniz. Ayrıca, biberleri buzdolabında da saklayabilirsiniz. Biberleri doğrudan güneş ışığından ve nemden koruyun.

KURUTULMUŞ BİBERDEN LEZZETLİ BİR TARİF

hurriyet.com.tr adresinde yer alan bir içerikte; Kurutulmuş biberle yapılan nefis bir tarif paylaşıldı. İşte o tarifle ilgili bilgiler

Yapımı için malzemeler



Kurutulmuş kırmızı sivri biber

Tereyağı



Kurutulmuş biber kızartması tarifi Nasıl yapılır?



Tavada kızdırdığınız tereyağına kırmızı kuru biberleri ekleyin ve biberlerin tüm yüzeyleri kızarana kadar pişirin. Yağını süzdükten sonra servis edin.

Derleme: Ulusal.com.tr