Bidon Dibindeki Lahanaları Sakın Atmayın! Lahana Turşulu Sahanda Yumurtaya Bayılacaksınız
Herkesin evinde turlu suyunun altında lahana kalıntıları kalır. Genellikle bunlar çöpe atılır ancak lahana turşusunu çöpe atmadan bir durun! Bidon dibindeki lahana turşularından muhteşem bir sahanda yumurta yapabilirsiniz. Peki nasıl?
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Bidon dibindeki lahanalardan lezzetli yemekler yapmaya hazır mısınız? Kahvaltı ara öğün akşam yemeği hiç fark etmez. Parmaklarınızı bile beraberinde yiyeceğiniz bu lezzetlere hazır mısınız?
Bidon Dibindeki Lahanaları Sakın Atmayın!
Turşu kavurması Karadeniz de oldukça yaygındır. Ama bir yaygın olan yerde Asya ülkeleridir. Asya ülkelerinde turşu yağda kavrularak tüketilir. Oldukça doyurucu ve lezzetlidir.
Lahana Turşulu Sahanda Yumurtaya Bayılacaksınız
Bidon dibindeki lahanaları sıkın ve bir tavaya bir yemek kaşığı kadar yağ dökün. Ardından yarım baş soğanı küp küp kesin ekleyin.
Lahana turşularını da koyun ve kavurun. Sonra içine toz biber ve karabiber ekleyin. 2 yumurta koyun ve çırpın.