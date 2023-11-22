Bidon Dibindeki Lahanaları Sakın Atmayın! Lahana Turşulu Sahanda Yumurtaya Bayılacaksınız

Bidon Dibindeki Lahanaları Sakın Atmayın!

Turşu kavurması Karadeniz de oldukça yaygındır. Ama bir yaygın olan yerde Asya ülkeleridir. Asya ülkelerinde turşu yağda kavrularak tüketilir. Oldukça doyurucu ve lezzetlidir.