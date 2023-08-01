Bir kaşık tüketen hastalık yüzü görmüyor! Virüslerin baş düşmanı limon reçeli tarifi

Virüslerin korkulu rüyası olan limondan yapılan reçel tarifiyle hastalık yüzü görmeyeceksiniz. C vitamini bakımından zengin olan bu besinden yapılan lezzetten bir kaşık tüketmeniz yeterli. İşte limon reçeli tarifi...

Bir kaşık tüketen hastalık yüzü görmüyor! Virüslerin baş düşmanı limon reçeli tarifi
Bir kaşık tüketen hastalık yüzü görmüyor! Virüslerin baş düşmanı limon reçeli tarifi
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan reçelin en sağlıklı olanı limondan yapılandır. C vitamini deposu olan limondan yapılan reçel sayesinde hastalık yüzü görmeyeceksiniz. Virüs ve bakterilerin en nefret ettiği besinlerden biri olan limondan yapılan reçel adeta doğal ilaçtır. 

Limon reçeli, ağız içi enfeksiyonunda mide mikroplarına kadar öldürür. Bunun yanı sıra kandaki yağ oranını azaltarak kolesterol seviyesini düzenler. Stres hormonunu azaltır. C vitamini olduğundan limon reçeliyle beraber bir kaşık pekmez tüketirseniz kansızlık hastalığınızı da önlemiş olursunuz. 

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Limon reçeli nasıl yapılır

İŞTE LİMON REÇELİ TARİFİ

MALZEMELER

5 adet limon 

2 su bardağı toz şekeri 

2 su bardağı su

Yarım çay bardağı limon suyu 

Limon reçeli nasıl yapılır

YAPILIŞI 

Limon kabuklarını rendeleyin. 

Köşeye ayırın. 

Ardından limonları dilimlere ayırın. 

Derin bir tencereye limon dilimlerini ve suyu koyun. 

Limon reçeli nasıl yapılır

Kaynayan suyun üzerine limon suyunu ve kabuklarını da ekleyin. 

Karıştırma işleminde şekeri boşaltın. 

Kaynadıkça karıştırın. 

Limon katı bir kıvama gelip suyu çelince ocağın altını kapatın.

Daha önce kullanmadığınız cam kavanozun içine reçeli boşaltın. 

Ağzını kapatıp ardından buzdolabına koyun. 

Afiyet şifa olsun...

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