Boşuna uğraşmışız. Haşlanmış mısır yaparken bilmeniz gereken pişirme tüyosu! 3,5 dakikada hazır

Haşlanmış mısır, hem lezzetli hem de besleyici bir atıştırmalıkların başında gelir. Hem çocukların hem de yetişkinlerin en sevdiği yiyeceklerdendir. Yaz aylarının en çok tercih edilen besinlerinden haşlanmış mısır yapmak içinse çoğu zaman saatlere ihtiyacınız olur. Bitmek bilmeyen kaynama, mısırın cinsine göre de uzayabilir. Ancak bilmeniz gereken bu pişirme tekniği ile haşlanmış mısır sadece 3,5 dakika içerisinde tastamam hazır.

Instagram'da ilginç videoları deneyeen Aydın Gökşin (dr.aydingoksin) paylaştığı bir videoda haşlamış mısırla ilgili bilinmeyen bir pişirme tekniğini paylaştı. Mısır koçanını alıp havlu kağıda sarıyoruz. Havlu kağıdı iyi sıklaştırdıktan sonra çok fazla olmayacak şekilde ıslatıyoruz. Ardından bu şekilde mikrodalga fırına atıyoruz ve 3,5 dakika tutuyoruz. Sonuç denendi ve onandı. Piştikten sonra içinin aşırı sıcak dışının o kadar soğuk olmadığı görülüyor. Üzerine tuz dökmeyi de ihmal etmeyin! Saatlerce pişen mısır bu teknikle kolayca hazırlanan bir atıştırmalık oluyor.

HAŞLANMIŞ MISIRI PİŞİRİRKEN ÖZEN GÖSTERMENİZ GEREKENLER



Haşlanmış mısır, yaz aylarının en sevilen atıştırmalıklarından biridir. Peki, haşlanmış mısır nasıl yapılır ve ne kadar pişer? İşte, haşlanmış mısır yapmanın püf noktaları ve pişirme süresi.

Haşlanmış mısır yapmak için öncelikle taze ve sert mısır seçmelisiniz. Mısırı yıkadıktan sonra, yapraklarını ve ipliklerini temizleyin. Bir tencereye su doldurun ve kaynatın. Kaynayan suya biraz tuz ve şeker ekleyin. Bu şekilde mısırın tatlılığını arttırabilirsiniz. Mısırı tencereye koyun ve orta ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Mısırın pişip pişmediğini anlamak için bir tanesini çatalla batırın. Eğer kolayca çıkıyorsa, mısır pişmiştir. Pişen mısırları sudan çıkarın ve servis tabağına alın. Üzerine isteğe göre tereyağı, limon suyu veya baharatlar ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

MISIRI MUHAKKAK BU ŞEKİLDE SAKLAYIN



Haşlanmış mısır, yaz aylarının en sevilen yiyeceklerinden biridir. Ancak haşlanmış mısırı tüketmek için çok fazla pişirdiyseniz veya kalanları saklamak istiyorsanız, nasıl yapacağınızı bilmek önemlidir. Haşlanmış mısır, doğru şekilde saklanmadığında bozulabilir veya besin değerini kaybedebilir. Bu yazıda, haşlanmış mısırı nasıl saklayacağınızı ve ne kadar süre saklayabileceğinizi anlatacağız.

Haşlanmış mısırı saklamanın en kolay yolu, buzdolabına koymaktır. Bunu yapmak için, haşlanmış mısırı soğumaya bırakın ve kabuklarını soyun. Mısır tanelerini bir bıçakla keserek veya elle çekerek koçanlardan ayırın. Mısır tanelerini hava geçirmez bir kap veya poşete koyun ve buzdolabına yerleştirin. Böylece haşlanmış mısırı 3-5 gün arasında tüketebilirsiniz.

Haşlanmış mısırı daha uzun süre saklamak istiyorsanız, dondurucuya koymak daha iyi bir seçenektir. Bunu yapmak için, yukarıdaki adımları takip edin ve mısır tanelerini buzdolabına koyduğunuz gibi hava geçirmez bir kap veya poşete koyun. Ancak bu sefer, kap veya poşetin üzerine dondurma tarihi yazın. Böylece haşlanmış mısırı 10-12 ay arasında tüketebilirsiniz.

Haşlanmış mısırı saklarken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır. Öncelikle, haşlanmış mısırı oda sıcaklığında 2 saatten fazla bırakmayın. Bu, bakteri üremesine ve bozulmaya neden olabilir. İkincisi, haşlanmış mısırı tekrar ısıtmadan önce iyice kontrol edin. Eğer kötü kokuyor, renk değiştiriyor veya küflü görünüyorsa, atın. Üçüncüsü, haşlanmış mısırı tekrar dondurmayın. Bu, besin değerini azaltabilir ve lezzetini bozabilir.

HAŞLANMIŞ MISIR SUYUNUN BİLİNMEYEN FAYDALARI



- Haşlanmış mısır suyu, metabolizmayı hızlandırır. Güney Kore halkı, sağlıklı beslenmek için düzenli olarak mısır suyu tüketmektedir. Mısır suyu, sindirim sistemine yardımcı olur ve yağ yakımını destekler.

- Haşlanmış mısır suyu, bağırsakları temizler. Mısır suyunda bulunan posa, bağırsak hareketlerini artırır ve bağırsak parazitlerini temizler . Bağırsak sağlığı için mısır suyunu evde olduğunuz günlerde içebilirsiniz.

- Haşlanmış mısır suyu, mide rahatsızlıklarını dindirir. Mide asidini dengeleyen mısır suyu, reflü ve ülser gibi sorunları önlemeye yardımcı olur . Mide yanması ve ağrısı çekenler için mısır suyu iyi bir ilaçtır.

- Haşlanmış mısır suyu, yemeklere lezzet katar. Mısır suyunu sevdiğiniz baharatlarla karıştırarak salata ve çeşitli yemeklere sos olarak kullanabilirsiniz. Mısır suyu, yemeklere hem tat hem de vitamin katar.

- Haşlanmış mısır suyu, vitamin kaynağıdır. Mısır suyu, A, B, C ve E vitaminleri ile demir, potasyum, magnezyum gibi mineraller içerir . Vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminleri tamamlamak için mısır suyunu düzenli olarak tüketebilirsiniz.

- Haşlanmış mısır suyu, çiçekleri canlandırır. Mısır suyu, bitkiler için de faydalıdır. Bitkilerinize mısır suyu vererek daha güçlü ve sağlıklı olmalarını sağlayabilirsiniz. Mısır suyu, bitkilerin büyümesine ve renklenmesine katkıda bulunur.

Kaynak: dr.aydingoksin Derleme: Tgrthaber.com.tr - Gercekgundem.com