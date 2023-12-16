Brokoliyi Sevdirecek Tarif! Havuçlu Brokoli Salatası!

Diyette olanlar ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenler dikkat! Çok seveceğiniz ve ara öğünlerinizin vazgeçilmezi olacak havuçlu brokoli tarifini sizin için araştırdık! İddia ediyoruz bu tarif size brokoliyi sevdirecek! Hem sağlıklı hem de kilo aldırmayan nefis bir salata tarifiyle karşınızdayız! Brokoli çok faydalı ama ben tüketemiyorum diyenler varsa, bu tarifi kesinlikle denemeli! Bu tarif sayesinde brokoli sebzesinden maksimum verim alacaksınız! İşte kendine hayran bırakacak ve brokoliyi size sevdirecek nefis havuçlu brokoli tarifi…

Sağlığımıza dikkat etmemizin ilk adımı yediğimiz yiyeceklerden geçer. Genellikle brokoli tarzında olan sebzeleri yemeyi tercih etmeyiz. Tadının ve görüntüsünün hoşumuza gitmediğini düşünerek, bu sebzelerden mahrum kalırız. Fakat her sebzenin vücudumuza ayrı ayrı birçok faydası bulunmaktadır. Bu yüzden her sebzeden muhakkak yemeli ve sağlığımız için bu sebzeleri tüketmeliyiz. Sevmediğiniz sebzeleri güzel karışımlarla eğlenceli ve lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Böylece hem sağlığınıza faydalı olan sebzelerin hepsinden maksimum verim alabilir hem de bu sebzeleri yemekten mahrum kalmazsınız. Sizde brokoliyi tek başına yiyemiyorsanız bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Bu tarifi ister ara öğünlerinizde isterseniz de ana öğün olarak tüketebilirsiniz. İşte ara öğünlerinizin vazgeçilmezi olacak havuçlu brokoli salatası…

Havuçlu Brokoli Salatası

Malzemeler;

1 adet brokoli

1 adet havuç

2 adet kırmızı közlenmiş biber

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin;

Ceviz parçaları

Hazırlanışı;