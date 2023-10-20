Bu Kekin İçinde Süt Yok! Kabardıkça Kabaran Müthiş Havuçlu Kek Tarifi!

Kek kahvenin, çayın, meyve suyunun ya da gazlı içeceklerin yanında oldukça güzel giden bir hamur işi. Kek, herkes tarafından sevilen ve kolayca yapılabilen bir tarif. Kekin birçok çeşidi de bulunmakta. İster kakaolu, ister meyveli, isterseniz de sade yapabileceğiniz birçok çeşit var. Hemen hemen her içeceğin yanında yiyebildiğiniz ve yedikçe sizi mutlu eden, kimi zaman ise pişman eden kekler, vazgeçilmez hamur işlerimizden birisi.

Peki, hep aynı kekleri yapmaktan sıkılmadınız mı? Hep aynı kek çeşitlerini yemekten sıkıldım diyorsanız, şimdi vereceğimiz tarif tam size göre! Yumuşaklığı ile gönlünüzü fethedecek, aşırı lezzetli pastanelerdekini aratmayan havuçlu, tarçınlı kekimizin tarifi tüm detaylarıyla yazımızda.

Yapması son derecede kolay olan bu kek çay sofralarında zirveye oturacak. Sizde yumuşak bir kek istiyorsanız; özel günlerinizde, çay saatlerinizde ve ailecek hazırlanan çay sofralarınızda bu tarifi deneyebilirsiniz.

Pastane Tadında Kabardıkça Kabaran Havuçlu Kek Tarifi

Malzemeler;

4 tane yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağından biraz eksik sıvı yağ

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Çay kaşığının ucu ile karbonat

1.5 tatlı kaşığı tarçın

3 adet havuç

1 su bardağı dövülmüş ceviz ya da fındık

Üzeri için;

Pudra şekeri

Hazırlanışı;