Bu Kekin İçinde Süt Yok! Kabardıkça Kabaran Müthiş Havuçlu Kek Tarifi!
Sütsüz kek olur mu? Demeyin. Elbette olur hem de müthiş olur. Kabardıkça kabaran ve lezzetine bayılacağınız nefis havuçlu, tarçınlı kek tarifini sizin için araştırdık.
Kek kahvenin, çayın, meyve suyunun ya da gazlı içeceklerin yanında oldukça güzel giden bir hamur işi. Kek, herkes tarafından sevilen ve kolayca yapılabilen bir tarif. Kekin birçok çeşidi de bulunmakta. İster kakaolu, ister meyveli, isterseniz de sade yapabileceğiniz birçok çeşit var. Hemen hemen her içeceğin yanında yiyebildiğiniz ve yedikçe sizi mutlu eden, kimi zaman ise pişman eden kekler, vazgeçilmez hamur işlerimizden birisi.
Peki, hep aynı kekleri yapmaktan sıkılmadınız mı? Hep aynı kek çeşitlerini yemekten sıkıldım diyorsanız, şimdi vereceğimiz tarif tam size göre! Yumuşaklığı ile gönlünüzü fethedecek, aşırı lezzetli pastanelerdekini aratmayan havuçlu, tarçınlı kekimizin tarifi tüm detaylarıyla yazımızda.
Yapması son derecede kolay olan bu kek çay sofralarında zirveye oturacak. Sizde yumuşak bir kek istiyorsanız; özel günlerinizde, çay saatlerinizde ve ailecek hazırlanan çay sofralarınızda bu tarifi deneyebilirsiniz.
Pastane Tadında Kabardıkça Kabaran Havuçlu Kek Tarifi
Malzemeler;
- 4 tane yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağından biraz eksik sıvı yağ
- 2 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- Çay kaşığının ucu ile karbonat
- 1.5 tatlı kaşığı tarçın
- 3 adet havuç
- 1 su bardağı dövülmüş ceviz ya da fındık
Üzeri için;
- Pudra şekeri
Hazırlanışı;
- Derin bir karıştırma kabına yumurta ve şekerinizi alarak mikser yardımıyla beyazlaşıncaya kadar çırpın.
- Sıvıyağı ekleyerek çırpma işlemine devam edin.
- Unu, tarçını, kabartma tozunu, vanilyayı ve karbonatı elekten geçirerek harcınızın içerisine ekleyin ve son kez çırpın.
- Rendelediğiniz havuçlarınızı ve cevizlerinizi harcınızın içine ekleyerek kaşık yardımıyla karıştırın.
- Hangi tarz kek kalıbı kullanmak istiyorsanız, bu kabı yağlayın ya da yağlı kağıt kullanın.
- Kekinizi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 30-40 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişirin.
- Kekinizin piştiğinden emin olduktan sonra soğumaya bırakın.
- Soğumaya bıraktığınız kekiniz soğuyunca üzerine pudra şekeri serpin.
- Havuçlu kekiniz servise hazır, afiyet olsun.