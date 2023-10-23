Bu Tarifle Çocuklarınız Sebze Yiyecek! Çocuklarınıza Sebzeyi Sevdirecek O Tarif!

Çocuklara sebze yedirmek oldukça zor. Her çocuk sebze yemeğini sevmeyebiliyor. Fakat her çocuğun sebzelerden yemesi ve yararlanması gerek. Doğru sebzeleri doğru zamanda, kendi mevsimlerinde tüketmek dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesidir. Doğru zamanda tüketilen sebzeler vücudumuz için oldukça sağlıklı ve faydalıdır. Çocuklar ise sebzelere karşı biraz ön yargılı ve kapalıdır. Sebzeler, çocuğunuzun bağışıklık sistemini güçlendirmek ve sebzelerde bulunan vitaminlerden maksimum verim alabilmek adına oldukça önemlidir. Sebze tüketimini reddeden çocuklar vitamin ve mineral yönünden eksik kalırlar. Bu eksiklik ise çeşitli hastalıklara yol açabilir.

Çocuklara sebze tüketimini artırmak ve sevdirmek için farklı yollar deneyebilirsiniz. Sebze alışkanlığını küçük yaşlarda başlatmalı ve ayırt etmeden uygun olan her sebzeden yeterli miktarda tükettirmelisiniz. Çocuklara sebzeleri sevdirecek güzel sunumlar hazırlayabilir, sebzelerden oyunlar kurarak çocuklarınızı sebzelere alıştırabilirsiniz. Sebzelerin sağlığımıza faydalarını anlatabilir, sebze yediklerinde güçlü olabileceklerinden bahsedebilirsiniz.

Şimdi sizlere çocuklarınızı sebzeyle barıştırabileceğiniz ve rahatlıkla sebze yiyebilecekleri bir tarif veriyoruz. Fırında karışık sebze tarifimizin tüm detaylarıyla birlikte yazımızda.

Fırında Karışık Sebze Tarifi

Malzemeler;

Karnabahar

Brokoli

Havuç

Patates

Sebzelerin miktarlarını dilediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz.

Tuz

Kekik

Kırmızı toz biber

Kırmızı pul biber

Zeytinyağı

Yoğurt Sosu İçin;

5 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

2 diş sarımsak

Tuz

Üzeri için;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Baharatlarınızın ve sebzelerinizin oranını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Sebze oranlarına göre sos malzemelerini fazla miktarda kullanabilirsiniz.

Hazırlanışı;

Sebzelerinizi güzelce yıkayın ve istediğiniz gibi dilimleyin.

Yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsinize sebzelerinizi alın ve pişirmeye bırakın.

Daha sonra derin bir kapta yoğurtlu sosunuzu hazırlayın.

Fırından çıkardığınız sebzelerin üzerine yoğurtlu sosunuzu dökün.

Üzerine ise tereyağında erittiğiniz nane ve toz biberi ekleyin.

Fırında sebzeniz hazır afiyetle yiyebilirsiniz.

Fırında pişen sebzeler haşlanmış sebzelerden daha güzel bir tat verecektir. Yoğurtla birlikte servis edilmesi çocukların severek yemesi açısından önemli bir faktördür. Baharat konusunda hassassanız ve çocuklarınız baharat sevmiyorsa, baharat oranını azaltabilir ya da baharat kullanmayabilirsiniz.