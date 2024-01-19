Bu tostu yemek için şehirler arası yolculuğa gerek yok! Evde 10 dakikada yapabilirsiniz

Ayvalık tostu, adını Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan Ayvalık ilçesinden almaktadır. Bu lezzetli sandviç tarifi, Ayvalık'ta özellikle kahvaltılarda ve atıştırmalık olarak tercih edilen bir tat olarak bilinir. Ayvalık, Balıkesir iline bağlı bir ilçe olup, zeytinyağlı lezzetleri ve sahil kasabası atmosferiyle ünlüdür. Ayvalık tostu, beyaz peynir ve zeytinyağının öne çıktığı bir Ege mutfağı lezzetidir.

AYVALIK TOSTU NASIL YAPILIR?

Ayvalık tostu, Türk mutfağına ait lezzetli bir sandviç türüdür.

Malzemeler

8 dilim beyaz ekmek

200 gr beyaz peynir

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 adet yeşil biber (isteğe bağlı)

1 adet domates

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Yapılışı

İlk olarak, beyaz peyniri rendeleyin. Yeşil biberi ve domatesi küçük küp şeklinde doğrayın.

Bir kaba rendelenmiş beyaz peyniri, rendelenmiş kaşar peynirini, doğranmış yeşil biberi ve domatesi ekleyin. Karışımı iyice karıştırın.

Ekmek dilimlerini alın ve her bir dilimin üzerine hazırladığınız peynirli karışımdan sürün.

Hazırladığınız peynirli ekmek dilimlerini, birbirine yapıştırarak sandviç şeklinde birleştirin.

Bir tavada sıvı yağı ısıtın. Hazırladığınız Ayvalık tostlarını tavaya koyun ve her iki tarafını da altın sarısı renk alana kadar kızartın.

Tostlar kızardıktan sonra bir tabağa alın. Üzerine tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak kırmızı pul biber serpin.

Ayvalık tostları sıcak servis yapın. Dilerseniz yanında turşu veya marullarla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!