Bulgogi Nasıl Yapılır? Denemedik demeyin sakın!

Kore mutfağı bizlere tatlar, renkler ve dokuların muhteşem bir dansını sunuyor. Bu dansın en güzel figürlerinden biri, etin hafifçe tatlı ve tuzlu bir marinasyonla oluşturduğu Bulgogi'dir. Bulgogi nasıl yapılır? Bulgogi, Kore mutfağının incisi olarak kabul edilir.Bende bugün sizleri bu lezzet yolculuğuna çıkarmaya davet ediyorum. Kore mutfağının bu lezzetli yemeğini evinizde kolayca hazırlayabileceksiniz!

BULGOGİ NASIL YAPILIR?

Her zamanki gibi yemeğimizin tarifini vermeden püf noktalarımızı sıralayalım, ne dersiniz? Bence Bulgogi nasıl yapılır sorusundan daha önemli! Evet, bulgogi yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları var bunlar;

Etleri doğru şekilde dilimlemek önemli! Bulgogi için kullanılan etler, genellikle ince dilimlenmiş olarak kullanılır ki bu sayede et daha hızlı pişer ve daha yumuşak olur. Etleri dilimlemeden önce, buzdolabında dinlendirirseniz, etleriniz daha kolay kesilir.

Etleri doğru şekilde marine etmeliyiz. Bu işlem Bulgogi'nin lezzetini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Marine sosu, soya sosu, susam yağı, sarımsak ve soğan gibi malzemelerden oluşur. Etleri marine ederken, etlerin her yerinin marine sosuyla kaplandığından emin olun. En az 2 saat sosun içinde kalmalı etler!

Etlerin çok kurumaması için dikkat edin. Bulgogi, yüksek ısıda hızlı bir şekilde pişirilir. Etin suyunu hızla buharlaştırarak lezzetli bir karamelize kabuk oluşturmasına yardımcı olur.

Bulgogi'yi marine ederken, etin miktarına göre marine sosu miktarını ayarlayın.

LEZZETLİ BULGOGİ TARİFİ İŞTE TAM BURADA!

Malzemelerimiz:

1 kilo et

3 diş sarımsak

2 dal yeşil soğan

Yarım kore armutu yoksa küçük armut, oda yoksa normal armut.

6 yemek kaşığı soya sosu

2 silme yemek kaşığı esmer şeker

Karabiber

Kavrulmuş susam

Sıvı yağı varsa susam yağı

1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil

Bulgogi nasıl yapılır buyurun tarife! Etinizi streç filmle sarın, 30 dakika dondurucuda bekletin. Ardından streç filmi açın ve etinizi ince dilimler halinde kesin! Orta boy bir kasede, armut, soya sosu, esmer şeker, susam yağı, karabiber, sarımsak ve zencefili karıştırın. Etlerinizi sosun içine ekleyip ara sıra çevirerek en az 2 saat veya bir gece boyunca marine edin. Döküm ızgara tavasında orta-yüksek ateşte 1 yemek kaşığı sıvı yağ ısıtın. Etleri ızgara tavasına tek bir katman halinde ekleyerek, 2-3 dakika her iki tarafını da çevirerek pişirin. İsteğe bağlı olarak, yeşil soğan ve kavrulmuş susam ile süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun!