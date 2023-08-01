Bulgur pilavının lezzetini kaçıran hata! Pilav yaparken mutlaka aklınızda bulunsun

Bulgur pilavı, Türk mutfağının en sevilen ve en yaygın pilav çeşitlerinden biridir. Bulgur, buğdayın öğütülmesiyle elde edilen bir tür bulgurdur ve Türk mutfağındaki birçok yemeğin ana malzemesidir. Bulgur pilavı da bu lezzetli malzemenin kullanıldığı bir pilav türüdür.

Bulgur pilavı, sağlıklı beslenme açısından oldukça faydalı bir yiyecektir. İçeriğinde yüksek miktarda lif, protein ve vitamin bulunur. Ayrıca düşük kalorili olması sebebiyle diyet yapanların da tercih ettiği bir yiyecektir.

Bulgur pilavı yapımı oldukça kolaydır. Ancak bulgur pilavı yaparken bazı inceliklere dikkat etmek gerekiyor.

BULGURU YIKAMAYIN

Aşçılara göre pilav yaparken bulguru yıkamamak gerekiyor. Çünkü bulgurun yıkanması bulgurun tüm besin değerini ve lezzetini yok ediyor.

onedio.com sitesindeki habere göre; Bulgurlar, genellikle üretim aşamasındayken yıkanıp paketleniyorlar. Bu sebeple yemek yapmadan önce bulgurları yıkamanıza gerek yok. Özellikle ince bulgur suyla temas ettiğinde, yapısı gereği çok ince olduğundan çok çabuk su çekiyor. Bu sebeple ince bulguru hiç yıkamamalısınız.

LEZZETLİ BULGUR PİLAVININ TARİFİ

Mynet.com sitesinde yer alan bir içerikte; Lezzetli bulgur pilavının tarifi paylaşıldı. İşte o tarif

MALZEMELER



2 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet rendelenmiş domates

2 adet kuru soğan

3 adet yeşil kıl biber

2 diş sarımsak

Bir yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı sıvı yağ

4 su bardağı su

Tuz

Pul biber

Kırmızı toz biber



BULGUR PİLAVI TARİFİ



Soğanları minik minik küpler şeklinde doğrayın.

İnce kıl biberleri de minik halkalar şeklinde dilimleyin.

Derin bir teflon tencerenin içine sıvı yağı alın ve ısıtın.

Yağ kızdıktan sonra içine soğanları ilave edip kavurmaya başlayın.

Soğanlar hafif pembeleştikten sonra dilimlediğiniz biberleri tencereye alın ve kavurma işlemine devam edin.

Biberler de piştikten sonra tencereye salçayı ekleyin.

Salçanın kokusu çıktıktan sonra bulguru tencereye alın ve tüm malzemeleri tahta kaşık yardımıyla harmanlayın.

İçine doğranmış sarımsakları, tuzu ve baharatları ilave ettikten sonra rendelenmiş domatesleri de tencereye katın.

Malzemeleri 2 dakika kavurduktan sonra üzerine 4 bardak sıcak suyu dökün.

Kısık ateşte bulgurlar suyu çekene kadar pişirin.

Afiyet olsun.