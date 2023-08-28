Çay demlerken yapılan hata... 22 yıllık çaycı çay yaparken kullandığı sırrı açıkladı

Çay yapmak, Türk kültürünün en önemli ritüellerinden biridir. Ancak, çayın tadı ve kalitesi, doğru yapılmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, 22 yıllık tecrübesiyle çaycı Sinan Siviş'in çay yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları oldukça önemlidir.

Ulusal.com.tr'de aktarılanlara göre; İlk olarak, suyun kalitesi oldukça önemlidir. Çay yaparken kullanacağınız su, mümkünse kaynak suyu veya filtrelenmiş su olmalıdır. Musluk suyu, çayın tadını olumsuz etkileyebilir.

İkinci olarak, çayın kalitesi de önemlidir. Kaliteli bir çay seçmek, sonuçta daha lezzetli bir çay elde etmenizi sağlayacaktır. Bunun yanı sıra, çayın tazeliği de önemlidir. Çayı uzun süre saklamak, tadının bozulmasına neden olabilir.

Üçüncü olarak, çayın demlenme süresi ve sıcaklığına dikkat etmek gerekir. Çayın demlenme süresi, çeşidine göre değişebilir. Ancak genel olarak, siyah çaylar 3-5 dakika, yeşil çaylar ise 1-3 dakika arasında demlenmelidir. Ayrıca, suyun sıcaklığı da önemlidir. Siyah çaylar, kaynar suya atılabilirken, yeşil çaylar daha düşük sıcaklıklarda demlenmelidir.

Son olarak, çayın servisi de önemlidir. Çay bardağı veya fincanı önceden ısıtmak, çayın sıcaklığını korumasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, çayın yanında şeker veya limon gibi ek malzemeler sunulabilir.

Fotoğraflar: youtube.com