Çıtır çıtır tavuk kızartması nasıl yapılır? KFC gibi tavuk kızartması

Fast food sevdalıları evde daha düşük maliyete daha sağlılı şekilde aynı lezzeti yakalayayabileceklerini öğrendiklerinde havaya uçacak! Tavuk kızatrmasında tahtından edilemeyen KFC'nin meşhur tavuk tarifi, yeni bir rekora imza atıyor! Kendi mutfağınızda kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzetli tarif, tavuk severlerin damaklarını şenlendirecek.

ÇITIR ÇITIR TAVUK KIZARTMASI NASIL YAPILIR? KFC GİBİ TAVUK KIZARTMASI

Bu lezzetli tarif için ihtiyacınız olan malzemeler şunlar:

700 gr tavuk göğsü

Sıvı yağ

Marine İçin:

1 adet yumurta

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı un

1 diş dövülmüş sarımsak

1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı kırmızı biber

Yarım çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

Dışı İçin:

1 büyük kase mısır gevreği

Tavuk göğsünü isteğe göre küp küp ya da parmak şeklinde doğradıktan sonra, karıştırma kabında yumurta, süt, köri, kırmızı biber, dövülmüş sarımsak, tuz ve kimyonu ekleyip tel çırpıcı ile karıştırın.

Ardından unu da ekleyip karıştırarak koyu kıvamlı bir harç elde edin. Doğradığınız tavuk parçalarını hazırladığınız harca ekleyin ve iyice karıştırın. Tavukları üzerini streçleyerek örtün ve buzdolabında 2 saat kadar dinlendirin. Vaktiniz yoksa bu dinlendirme adımını atlayabilirsiniz.

Tavuklar dinlenirken mısır gevreği kaplaması için çift kilitli bir poşete mısır gevreğini alarak üzerinden merdane ile geçirerek ezin. Ardından ezilmiş mısır gevreklerini geniş bir tabağa alın ve tavuk parçalarını tek tek batırarak her tarafının mısır gevreği ile kaplanmasını sağlayın.

Bir kızartma tenceresine bol miktarda sıvı yağ alın ve kızdırın. Tavuk parçalarını yağın içine bırakarak güzelce kızartın. Kızaran tavukları kevgir yardımıyla havlu kağıt serilmiş bir tabağa alın ve soslar eşliğinde servis edin. Ev yapımı KFC lezzeti sofralarınıza geldi, afiyet olsun!