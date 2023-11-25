Dışarıda Brownie Yemeğe Son! Pastanedekilerden 10 Kat Daha Lezzetli Brownie Tarifi!

Tatlı krizlerinin bir numaralı tatlısı brownie olabilir. Pastanelerde, cafelerde ve restoranlarda yoğun ilgi gören ve severek tüketilen brownieyi artık evde yapabilirsiniz. Dışarıda sadece bir dilimini vereceğiniz parayla evde 10 dilim yiyebilirsiniz. Hem kolay hem pratik hem de lezzetli brownie tarifini sizin için araştırdık! İşte pastanelere 10 basacak muhteşem brownie tarifi...

Tatlı krizine girdiğinizde ne yapacağım diye düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz. Muhteşem brownie tarifiyle tatlı krizlerinizi yönetin! Dilerseniz çayın yanına, dilerseniz kahvenizin yanına, dilerseniz misafirlerinize, dilerseniz de tatlı krizlerinizde kolayca hazırlayabileceğiniz muhteşem bir brownie tarifi. Bu tarifi denemeyen kalmasın. İşte tadı damağınızda kalacak lezzetli mi lezzetli brownie tarifi…

Muhteşem Brownie Tarifi

Malzemeler;

230 gram bitter çikolata

160 gram tereyağı

180 gram toz şeker

130 gram un

100 gram ceviz

3 yumurta

Beyaz çikolata

Hazırlanışı;