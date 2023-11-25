Dışarıda Brownie Yemeğe Son! Pastanedekilerden 10 Kat Daha Lezzetli Brownie Tarifi!
Brownie aşığı biriyseniz dikkat! Evde kolayca yapabileceğiniz bir brownie tarifiyle geldik! Bu brownie tarifi dışarda brownie yemeyi bıraktıracak! Pastanedekilerden 10 kat daha lezzetli muhteşem brownie tarifi…
Tatlı krizlerinin bir numaralı tatlısı brownie olabilir. Pastanelerde, cafelerde ve restoranlarda yoğun ilgi gören ve severek tüketilen brownieyi artık evde yapabilirsiniz. Dışarıda sadece bir dilimini vereceğiniz parayla evde 10 dilim yiyebilirsiniz. Hem kolay hem pratik hem de lezzetli brownie tarifini sizin için araştırdık! İşte pastanelere 10 basacak muhteşem brownie tarifi...
Tatlı krizine girdiğinizde ne yapacağım diye düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz. Muhteşem brownie tarifiyle tatlı krizlerinizi yönetin! Dilerseniz çayın yanına, dilerseniz kahvenizin yanına, dilerseniz misafirlerinize, dilerseniz de tatlı krizlerinizde kolayca hazırlayabileceğiniz muhteşem bir brownie tarifi. Bu tarifi denemeyen kalmasın. İşte tadı damağınızda kalacak lezzetli mi lezzetli brownie tarifi…
Muhteşem Brownie Tarifi
Malzemeler;
- 230 gram bitter çikolata
- 160 gram tereyağı
- 180 gram toz şeker
- 130 gram un
- 100 gram ceviz
- 3 yumurta
- Beyaz çikolata
Hazırlanışı;
- Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritin.
- Ayrı bir kapta şeker ve yumurtayı güzelce çırpın. Üzerine erittiğiniz çikolata ve tereyağı karışımını ekleyin, karıştırın.
- Daha sonra un ve cevizi ekleyerek tekrar karıştırın.
- Yağlı kağıt serdiğiniz küçük borcama hazırladığınız karışımın yarısını ekleyin ve üzerine beyaz çikolataları dizin.
- Kalan karışımı da beyaz çikolataların üzerine dökerek, 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika üzeri kabuk bağlayana kadar pişirin.