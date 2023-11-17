Lezzetli ve hafif atıştırmalıklar arayanlar için harika bir tarifle karşınızdayız: Şeker Lokumu, Diyarbakır'ın unutulmaz tatlarından biri. Bu nefis Diyarbakır şeker lokumu tarifiyle hem evinizi mis gibi kokutabilir hem de sevdiklerinize lezzetli bir sürpriz yapabilirsiniz. Fazla kaçırıp lezzetten baygınlık geçirmemeye ama dikkat!

Diyarbakır Şeker Lokumu Tarifi! Şeker Lokumu Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

1 kap sade yağ

1 kap toz şeker

1 kap+1/4 (çeyrek) kap elenmiş un

1 paket kabartma tozu

1 fiske tuz

İsteğe göre soyulmuş badem

Yapılışı:

Öncelikle, sade yağı hazırlamak için tereyağını eritin. Tereyağının rengi kararmadan, tortuları dibe çökene kadar bekleyin. Bu aşamada yağı yakmamak için sürekli gözlem yapmalısınız.

Tortular dibe çöktüğünde ve köpüğü sarardığında, yağı sıkı bir tülbent veya süzgeç yardımıyla süzün.

Süzülen yağı buzdolabında 30 dakika kadar bekletin, ancak dondurmayın.

Süzülen yağın bulunduğu kabın hacmi, aynı ölçüde şeker ve 1/4 daha fazla un alacak şekilde ölçün. Bu ölçülerin gramaj değil, hacim olduğunu unutmayın.

Sade yağ yerine margarin veya Vita yağı kullanacaksanız, eritmeye gerek olmadığını unutmayın.

Katılaşan yağı, toz şekerle iyice yoğurun. Şekerin tamamen erimesi önemlidir, bu aşama biraz zaman alabilir.

Şekerle yağı yoğurduktan sonra unu ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

Karışımı yuvarlak veya oval şekiller vererek yağlı kağıt serili bir tepsiye dizin.

Her lokumun ortasına soyulmuş badem veya fındık bastırabilirsiniz.

180 derece önceden ısınmış fırında, şeker lokumları hafif pembeleşene kadar pişirin. Bu kurabiyeler hızlı bir şekilde pişer, bu nedenle fırını sık sık kontrol edin.

Fırından çıkan şeker lokumunu soğuduktan sonra servis edebilir ve afiyetle tüketebilirsiniz.

Hazırladığınız bu enfes şeker lokumu tarifiyle evinizi şenlendirirken, sevdiklerinize de lezzet dolu bir sürpriz yapabilirsiniz. Şimdiden afiyetler olsun!