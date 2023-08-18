Domatesi bozulmadan saklama tekniği! Domatesler en az 2 ay çürümüyor

Domatesler, Türk mutfağının vazgeçilmez malzemelerindendir. Ancak, taze domateslerin çabuk bozulabilmesi, mutfakta birçok zorluğa sebep olabilir. Bu nedenle, bugün sizlere domatesleri bozulmadan saklama tekniklerinden bahsedeceğiz.

Domatesleri saklamanın en önemli noktası, doğru bir şekilde muhafaza etmektedir. Eğer doğru şekilde saklanmazsa, domatesler çok kısa sürede çürümeye başlayacaktır. Bu nedenle, domateslerinizi saklamadan önce, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır.

İlk olarak, domatesleri saklamadan önce iyice yıkamalısınız. Yıkama işlemi sırasında kullanacağınız suyun sıcaklığı 30-35 derece arasında olmalıdır. Bu sayede domateslerinizin üzerindeki bakterileri ve kirleri temizleyebilirsiniz.

Yıkama işlemi bittikten sonra, domateslerinizi kurulamalısınız. Bunun için, temiz bir havlu veya kağıt havlu kullanabilirsiniz. Domateslerin tamamen kuruduğundan emin olduktan sonra, saklama işlemine geçebilirsiniz.

Domatesleri saklamak için en ideal ortam, serin ve karanlık bir yerdir. Bu nedenle, domateslerinizi buzdolabına koymak yerine, karanlık bir dolapta saklamanız daha uygun olacaktır. Eğer imkanınız varsa, domateslerinizi serin bir yerde muhafaza etmek daha iyi sonuçlar verecektir.

Son olarak, domatesleri sakladığınız kap çok önemlidir. Domateslerinizi cam veya plastik kaplarda saklayabilirsiniz. Ancak, kapların kapağı mutlaka sıkıca kapanmalıdır. Böylece, havanın içeri girmesi engellenerek domatesleriniz daha uzun süre taze kalacaktır.

Ulusal.com.tr / Yaşam Editörü

DOMATES BUZLUKTA NASIL SAKLANIR?

Domatesleri uzun süre saklamak için kullanılan yöntem, bütün bir halde buzluğa atmaktır.

Domatesleri güzelce yıkayın ve kurulayın. Sap kısmındaki yeşil kısmı bıçak yardımıyla temizleyin.

Daha sonra domatesleri tek seferde kullanacağınız porsiyonlara ayırın ve buzdolabı poşetlerine koyun.

Poşetin havasını aldıktan sonra kilit kısmını kapatın ve üzerine tarih yazılı bir etiket yapıştırın.

Domatesleri buzluğa yerleştirin. Bir kere dondurucudan çıkarttığınız domatesi tekrar buzluğa atmayın.

Domatesler buzlukta 10-12 aya kadar muhafaza edilebilir.

Kaynak: lezzet.com.tr