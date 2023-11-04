Dünyanın En Kolay Tatlısı! Pratik Magnolia!
Dünyanın en pratik ve en kolay magnoliasını hazırlamaya hazır mısınız? Tatlı krizlerinizi yönetebileceğiniz mükemmel bir tarif! Yedikçe yiyesiniz gelecek! İşte pratik magnolia tarifi…
Dışarıda porsiyonuna dünya kadar para verdiğiniz magnoliayı evde aile boyu aynı fiyata yiyebilirsiniz. Magnolia son zamanlarda herke tarafından oldukçe sevilen bir tatlı. Tatlıcılarda severek tüketilen ve herkesin favorisi magnoliayı evde çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz!
Oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz hem pratik hem de aşırı lezzetli bir magnolia tarifiyle geldik. İddia ediyoruz bu tarife bayılacaksınız. Dışarıda yediklerinizi aratmayacak ve müptelası olacağınız pratik magnolia tarifi! Tatlı krizlerinizin kurtarıcısı olacak aynı zamanda aile boyu yiyebileceğiniz hem hesaplı hem lezzetli müthiş bir tarif! İşte pratik magnolia tarifinin detayları…
Pratik Aile Boyu Magnolia Tarifi
Malzemeler;
- 600 ml süt
- 200 ml krema
- 50 gram mısır nişastası
- 1 tam yumurta ve 1 yumurtanın sarısı
- 50 gram tereyağı
- 1 paket vanilin
- 100 gram toz şeker
- 2 büyük boy muz
- 250 gram bebe bisküvisi
Hazırlanışı;
- Tencerenize; süt, krema, yumurta, nişasta ve toz şekeri alın. Daha sonra çırpma teliyle güzelce karıştırın.
- Ocağınızın altını kısık ateşte yakın ve kontrollü bir şekilde kremanızı koyulaşıncaya kadar pişirin.
- Göz göz piştiğinde tereyağı ve vanilini ekleyerek iyice karıştırın. Karıştırma aşamasına dikkat edin dibine sarmasın.
- Kremanızı ocaktan alın ve ılımaya bırakın. Kremanız ılım aşamasında kabuk tutabilir, kabuk tutmaması için ara ara karıştırabilirsiniz.
- Büyük bir kaseye sırayla; önce kırdığınız bebe bisküvilerini, daha sonra muzları en sonda kremayı ekleyin.
- Malzemeleriniz bitene kadar bu şekilde devam edin.
- Pratik magnolianız hazır. Afiyet olsun.