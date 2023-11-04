Dünyanın En Kolay Tatlısı! Pratik Magnolia!

Dışarıda porsiyonuna dünya kadar para verdiğiniz magnoliayı evde aile boyu aynı fiyata yiyebilirsiniz. Magnolia son zamanlarda herke tarafından oldukçe sevilen bir tatlı. Tatlıcılarda severek tüketilen ve herkesin favorisi magnoliayı evde çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz!

Oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz hem pratik hem de aşırı lezzetli bir magnolia tarifiyle geldik. İddia ediyoruz bu tarife bayılacaksınız. Dışarıda yediklerinizi aratmayacak ve müptelası olacağınız pratik magnolia tarifi! Tatlı krizlerinizin kurtarıcısı olacak aynı zamanda aile boyu yiyebileceğiniz hem hesaplı hem lezzetli müthiş bir tarif! İşte pratik magnolia tarifinin detayları…

Pratik Aile Boyu Magnolia Tarifi

Malzemeler;

600 ml süt

200 ml krema

50 gram mısır nişastası

1 tam yumurta ve 1 yumurtanın sarısı

50 gram tereyağı

1 paket vanilin

100 gram toz şeker

2 büyük boy muz

250 gram bebe bisküvisi

Hazırlanışı;