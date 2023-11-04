Dünyanın en sağlıklı böreği! Enerjinizi yükseltiyor

Kabak, lezzeti ve sağlığa faydalarıyla bilinen vitamin ve lif yüklü bir sebzedir. Bu nefis tarifle, kabakları kullanarak kızartma işlemi olmadan hafif ve lezzetli bir yemek hazırlamanın keyfini çıkarabilirsiniz. Fırında kabak mücver tarifi, pratik yapımı ve az malzemeleriyle herkesin beğeneceği ve kolayca yapabileceği bir seçenektir. Sağlıklı bir diyet listesine mükemmel bir ek olabilir. Üstelik canı börek çekenleri son derece tatmin edecek sağlıklı, düşük kalorili, yüksek lifli sağlıklı bir seçenek!

Fırında Mücver Tarifi ile Börek Tadında Düşük Kalorili Sağlıklı Öğün!

Fırında Mücver Tarifi için Gerekli Malzemeler:

4 adet orta boy kabak

2 adet yumurta

Yarım demet dereotu

20-25 adet maydanoz

8-10 adet yeşil soğan

200 gram beyaz peynir (diyet yapanlar için light seçenek tercih edilebilir)

1 çay bardağı un (kıvama göre ayarlanabilir)

1 adet kabartma tozu

Yarım kahve fincanı sıvı yağ

Tuz, karabiber, pul biber

(Diyette olmayanlar için) Üzerine serpmek için 250 gr kaşar peyniri

2 adet yumurta Yarım demet dereotu 20-25 adet maydanoz 8-10 adet yeşil soğan 200 gram beyaz peynir (diyet yapanlar için light seçenek tercih edilebilir) 1 çay bardağı un (kıvama göre ayarlanabilir) 1 adet kabartma tozu Yarım kahve fincanı sıvı yağ Tuz, karabiber, pul biber (Diyette olmayanlar için) Üzerine serpmek için 250 gr kaşar peyniri Baharatları ve içine ekleyeceğiniz yeşillikleri damak tadınıza göre dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Tarif:

Kabakları soyun, rendeleyin ve fazla suyunu iyice sıkarak çıkarın.

Diğer yeşillikleri ince ince doğrayın.

Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla iyice ezin.

Yumurtaları ayrı bir kapta iyice çırpın, köpük köpük hale gelmesine dikkat edin.

Tüm malzemeleri bir kapta birleştirin. Unun miktarını ayarlayarak karışımın kıvamını kontrol edin. Çok cıvık olmamalıdır, böylece içini çekerek pişebilir.

Fırın kabınızı yağlayın veya pişirme kağıdı kullanabilirsiniz.

Hazırladığınız karışımı fırın kabına boşaltın ve önceden 200 derecede ısıtılmış fırına yerleştirin. Pişirme süresi fırın türüne ve sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. İçi iyice çekene kadar pişirin.

Kabak mücverler kızarmaya başlayınca fırından çıkarın ve üzerine kaşar peyniri serpin. Kaşarlar eriyip kızarana kadar fırında tutun.

İsterseniz sarımsaklı yoğurtla servis edebilir ve dereotu ile süsleyebilirsiniz.

Bu sağlıklı ve lezzetli fırında kabak mücver tarifi, kızartma işlemine gerek duymadan kabakları kullanmanın harika bir yoludur. Düşük kalorili ve hafif tadıyla diyetinize mükemmel bir ek olacak. Denemek için bir fırsat bulduğunuzda, şimdiden afiyet olsun!