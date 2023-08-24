Ege köylüleri zeytinyağlı fasulyeyi böyle pişiriyor! Lezzeti lokantalarda bile yok

Ege bölgesi, Türk mutfağının en zengin ve lezzetli bölgelerinden biridir. Bu bölgede yetişen taze sebzeler, özellikle de zeytinyağlı yemekler, Türk mutfağındaki yerini her zaman korumuştur. Bu içeriğimizde, Ege köylülerinin pişirdiği zeytinyağlı fasulyeyi nasıl yapabileceğinizi ve yanına hangi yemeklerin gideceğini anlatacağız.

Zeytinyağlı taze fasulye yapmak için, öncelikle malzemelerimize göz atalım. İşte ihtiyacımız olanlar:

- 500 gram taze fasulye

- 2 adet orta boy soğan

- 3 diş sarımsak

- 2 adet domates

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- Yarım çay bardağı zeytinyağı

- Tuz

- Şeker

Ulusal.com.tr'de aktarılanlara göre; Fasulyeleri ayıklayıp yıkadıktan sonra, orta boy bir tencereye alın. Üzerine yeterince su ilave edip, tuz ve şeker ekleyin. Fasulyeleri yaklaşık 20 dakika kadar haşlayın. Bu arada, soğanları küçük küçük doğrayın ve zeytinyağı ile birlikte tavada kavurun. Sarımsakları da ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Domatesleri rendeleyin ve soğanların üzerine ilave edin. Domates salçasını da ekleyip karıştırın. Bu karışımı fasulyelerin üzerine dökün ve kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kadar pişirin. Fasulyeleriniz piştikten sonra, ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Zeytinyağlı fasulyenizi servis etmeden önce, üzerine ince kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz. Yanında pilav veya cacık gibi sevilen Türk yemekleriyle servis edebilirsiniz.

Zeytinyağlı fasulyenin püf noktası, malzemelerin kalitesidir. Eğer mümkünse organik ve taze malzemeler kullanmanızı öneririz. Ayrıca, fasulyeleri haşlarken tuz ve şeker eklemek, fasulyelerin daha lezzetli olmasını sağlar.