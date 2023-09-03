Eklendiğinde ciğere lezzet katıyor! Ciğerin kuru olmasını engelliyor

Ulusal.com.tr'de aktarılanlara göre; Ciğer, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, ciğer pişirirken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Bu yazımızda, ciğer pişirirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve lokum gibi lezzetli ciğer kavurmanın 3 püf noktasını sizlerle paylaşacağız.

Ciğer pişirirken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, ciğerin kuru olmamasıdır. Kuru ciğer, lezzetini kaybeder ve ağızda çiğnenmesi zor bir hale gelir. Bu nedenle, ciğeri pişirmeden önce mutlaka 1-2 saat suda bekletmeniz gerekmektedir. Bu işlem, ciğerin nemini korumasına ve lezzetinin daha da artmasına yardımcı olacaktır.

Bir diğer önemli nokta ise, ciğeri çok fazla pişirmemektir. Çok fazla pişirilen ciğer, sertleşir ve tadı bozulur. Bu nedenle, ciğeri pişirmek için ideal süre 5-7 dakikadır. Pişirme işlemi sırasında da, ciğerin üzerine tuz serpmeniz gerekir. Tuz, ciğerin lezzetini artırır ve daha da yumuşak olmasını sağlar.

Lokum gibi lezzetli ciğer kavurmak içinse 3 püf noktası vardır. İlk olarak, ciğeri küçük parçalara ayırmanız gerekmektedir. Küçük parçalar halinde pişirilen ciğer, daha hızlı ve daha homojen bir şekilde pişer. İkinci olarak, pişirme işlemi sırasında tereyağı kullanmanız gerekmektedir. Tereyağı, ciğerin lezzetini artırır ve lokum gibi yumuşak bir kıvam kazanmasını sağlar. Son olarak, pişirdiğiniz ciğere limon sıkmanız gerekmektedir. Limon, ciğerin lezzetini daha da artırır ve ağızda harika bir tat bırakır.

CİĞER KAVURMA TARİFİ

Dana ciğerinin zarını ve sinirlerini temizlemelisiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra yıkamanıza gerek kalmayacaktır.

Pişirme süresi en önemli noktadır. Asla uzun süre tavada kalmamalı ciğer. Tavada 1,5 dakikadan uzun tutmamalısınız. Ciğer ne kadar uzun süre pişerse o kadar sertleşecektir.

Bol yağda pişirmek şart, aksi halde tavaya yapışacaktır. Aynı zamanda yağın kızgın olması gerekir.

Ciğerin lezzetini artırmak için ciğeri kızarttığınız yağdan bir miktar alın ve içinde isteğiniz miktarda pul biber kavurun ve kızarttığınız ciğerlerin üstünde gezdirin.

Kaynaklar: mynet.com, ulusal.com.tr, youtube.com