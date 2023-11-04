Ekmeklerinizin Bayatlamasını Sabırsızlıkla Bekleyeceksiniz! Pazar Kahvaltınıza Bu Tarifi Mutlaka Ekleyin!

Pazar kahvaltılarınıza renk katacak muhteşem tarif! Bayat ekmeklerinizi bu tarifle değerlendirin! İşte bayat ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz muhteşem tarif…

Ekmeklerinizin Bayatlamasını Sabırsızlıkla Bekleyeceksiniz! Pazar Kahvaltınıza Bu Tarifi Mutlaka Ekleyin!
Ekmeklerinizin Bayatlamasını Sabırsızlıkla Bekleyeceksiniz!
Editör: Selime Albayrak
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Kahvaltı vazgeçilmez öğünlerimizden biridir. Kahvaltılarda farklılık arıyorsanız ve sürekli aynı şeyleri yapmaktan sıkıldıysanız bu tarif tam size göre! Hem bayatlamış ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz hem de kahvaltılarınıza renk katacak mükemmel bir tarif.

 Bayat Ekmekleri Çöpe Atmayın!

Genelde bayat ekmekleri değerlendirmek yerine çöpe atmayı tercih ederiz. Halbuki bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz birçok tarif var. 10 dakika da hazırlayabileceğiniz hem pratik hem de lezzetli bir tarifle geldik. Her gün yeseniz asla doyamayacağınız ve evdeki malzemeleri değerlendirebileceğiniz özel bir reçetesi olmayan müthiş bir tarif. Misafirlerinize, ailenize, kendinize ve ara öğünlerinize kolayca hazırlayabileceğiniz o tarif! İşte tarifin detayları…

Bayatlamış Ekmekleri Değerlendirin

Sarımsaklı Muhteşem Ekmek Dilimleri

Malzemeler;

  • Bayatlamış ekmek (isterseniz taze ekmekte kullanabilirsiniz)
  • 3-4 dilim istediğiniz peynir çeşidi
  • 3-4 dilim kaşar peynir
  • 4-5 dal maydanoz ya da dereotu
  • 2 diş sarımsak
  • 4-5 kaşık mayonez
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Dilediğiniz çeşit baharat (tercihen pul biber olabilir)

Hazırlanışı;

  • Karıştırma kabına; sıvıyağ, sarımsak, tuz, mayonez-dereotu, maydanoz ve peyniri alın ve güzelce karıştırın.
  • Daha sonra dilimlediğiniz ekmeklerin üzerine hazırladığınız karışımdan eşit bir şekilde paylaştırın.
  • Kaşar peynirinizi küçük küçük doğrayarak ekmeklerinizin üzerine bölüştürün.
  • Son olarak tereyağını da kaşar peynirlerinizin üzerine bölüştürerek, ekmeklerinizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin. Üzeri hafif kızarınca fırından alın.
  • Müthiş sarımsaklı ekmek dilimleriniz hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz.
Süt Mısırından Bambaşka Bir Lezzet! Süt Mısırı Birde Böyle Deneyin!Süt Mısırından Bambaşka Bir Lezzet! Süt Mısırı Birde Böyle Deneyin!Yemek Tarifleri
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