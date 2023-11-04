Ekmeklerinizin Bayatlamasını Sabırsızlıkla Bekleyeceksiniz! Pazar Kahvaltınıza Bu Tarifi Mutlaka Ekleyin!

Kahvaltı vazgeçilmez öğünlerimizden biridir. Kahvaltılarda farklılık arıyorsanız ve sürekli aynı şeyleri yapmaktan sıkıldıysanız bu tarif tam size göre! Hem bayatlamış ekmeklerinizi değerlendirebileceğiniz hem de kahvaltılarınıza renk katacak mükemmel bir tarif.

Bayat Ekmekleri Çöpe Atmayın!

Genelde bayat ekmekleri değerlendirmek yerine çöpe atmayı tercih ederiz. Halbuki bayat ekmekleri değerlendirebileceğiniz birçok tarif var. 10 dakika da hazırlayabileceğiniz hem pratik hem de lezzetli bir tarifle geldik. Her gün yeseniz asla doyamayacağınız ve evdeki malzemeleri değerlendirebileceğiniz özel bir reçetesi olmayan müthiş bir tarif. Misafirlerinize, ailenize, kendinize ve ara öğünlerinize kolayca hazırlayabileceğiniz o tarif! İşte tarifin detayları…

Sarımsaklı Muhteşem Ekmek Dilimleri

Malzemeler;

Bayatlamış ekmek (isterseniz taze ekmekte kullanabilirsiniz)

3-4 dilim istediğiniz peynir çeşidi

3-4 dilim kaşar peynir

4-5 dal maydanoz ya da dereotu

2 diş sarımsak

4-5 kaşık mayonez

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvıyağ

1 çay kaşığı tuz

Dilediğiniz çeşit baharat (tercihen pul biber olabilir)

Hazırlanışı;