Elma reçeli nasıl yapılır? Püf noktalarıyla elma reçeli tarifi

Yıl boyunca sofralarımıza yaz meyvelerinin tadını taşımak için reçel ve marmelatlar harika bir seçenektir. Özellikle kendi mutfağımızda hazırladığımız, damak tadımıza uygun şekilde şekillendirdiğimiz reçeller, özel lezzetler sunar. Bugün, enfes aromalı bir elma reçeli tarifiyle karşınızdayız. Elma reçeli, kızarmış ekmeklerin, kreplerin ve çöreklerin mükemmel bir eşlikçisi olmanın yanı sıra, meyve sevmeyen çocukların meyve tüketmesi için harika bir yol sunar. Ayrıca, kahvaltılarınızı zenginleştirmek için kreplerin veya pankeklerin üzerine sürerek keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

ELMA REÇELİ NASIL YAPILIR? PÜF NOKTALARIYLA ELMA REÇELİ TARİFİ

Elma reçeli tarifimizi tarçın ve karanfil aromalarıyla zenginleştirdik, ancak damak zevkinize göre yıldız anason veya vanilya gibi farklı aromalar da ekleyebilirsiniz. Ayrıca, baharatları sevenler için tarçın, Hindistan cevizi, yenibahar ve karanfil karışımı da harika bir seçenek olabilir.

Elma reçelinin kalori içeriğiyle ilgili olarak, 1 yemek kaşığı elma reçeli yaklaşık 56 kalori içerir.

Elma reçeli tarifi için malzemeler:

1 kilo elma

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Yarım limonun suyu

1 adet çubuk tarçın

8 adet karanfil

Elma reçeli yaparken dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları vardır. Elmaların sert ve tatlı olmasına özen göstermelisiniz. Kalın tabanlı bir tencere kullanarak reçelin yanmasını önleyebilir ve daha dengeli bir pişirme elde edebilirsiniz. Elmaları büyük dilimler halinde hazırlayabilir, rendeleyebilir veya minik küpler halinde doğrayabilirsiniz, tercih size aittir. Ayrıca, elmaların kararmaması için limon suyunu unutmamalısınız.

Elma reçeli tarifi:

Elmaları yıkayıp soyun, kabuk ve çekirdeklerini ayırın.

Elmaları iri küplere bölün.

Geniş bir tencerenin dibine elma kabuklarını dizin, üzerine doğranmış elmaları ekleyin ve toz şekeri ilave edin.

Elma çekirdekleri, çubuk tarçın ve karanfilleri bir bez içine sarıp bağlayın ve tencerenin içine yerleştirin.

En az 6 saat, tercihen bir gece boyunca dinlendirin.

Üzerine su ekleyin ve orta ateşte kaynamaya başlayana kadar pişirin.

Kaynamaya başladığında altını kısın ve kıvam alana kadar yaklaşık 20 dakika karıştırarak pişirin.

Reçel kıvamına geldiğinde sıcakken kavanozlara dökün ve kapağını sıkıca kapatın.

Elma reçeliniz hazır! Afiyet olsun...