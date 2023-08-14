Elma ve Üzüm sirkesini tahtından etti. Şimdilerde birçok yerde satışı yapılıyor

Limon sirkesi, içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca antioksidan özelliği sayesinde vücudu zararlı maddelerden arındırır.

Kilo Vermeye Yardımcı Olur



Limon sirkesi, içeriğindeki asetik asit sayesinde metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını arttırır. Ayrıca iştahı azaltarak kilo vermenize yardımcı olur.

Kan Şekerini Düzenler



Limon sirkesi, kan şekerini düzenleyici etkisi sayesinde diyabet hastalarına önerilmektedir. İçeriğindeki asetik asit, kan şekerinin yükselmesini engeller.

Kalp Sağlığını Korur



Limon sirkesi, içeriğindeki potasyum sayesinde kalp sağlığını korur. Potasyum, kan basıncını düşürerek kalp krizi riskini azaltır.

Cilt Sağlığına İyi Gelir



Limon sirkesi, içeriğindeki asit sayesinde ciltteki ölü hücreleri temizler ve cildi yeniler. Ayrıca sivilce ve siyah nokta gibi cilt sorunlarına da iyi gelir.

Limon Sirkesi Yapımı Tarifi İçin Malzemeler



6 adet limon

1 çay bardağı elma sirkesi veya üzüm sirkesi veya elinizde bulunan herhangi bir sirke

1, 5 litre su

Limon Sirkesi Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Nefisyemektarifleri.com sitesinde limon sirkesinin hazırlanışıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. İşte o tarif

Limonları iyice yıkadıktan sonra doğranır, cam bir kavanoza veya sürahiye alınır.

1 çay bardağı sirke ve 1, 5 litre su da üzerine eklenerek tahta kaşıkla şöyle bir karıştırılır.

Kullanılan sürahinin ağzı bir tülbent ile kapatılır. kapak kullanılmaz. Fermante (mayalanma) süresi ortalama 1 aydır.



Bu noktadan sonra dikkat edilmesi gerekenler şunlar;

* Kesinlikle kullanılan cam kabin kapağı kapatılmaz. Sirkenin fermante olabilmesi (Mayalanması) için bir tülbent veya hava aldırabilecek bir bez ile kapatılır.

* Sağlıklı bir sirke için muhakkak cam kaplar kullanılmalıdır. muhafaza edilirken de cam kullanılmalıdır. plastikte yapılan sirkeler pek sağlıklı olmuyor.

* Tahta kaşık da önemli bir detay, daha sağlıklı ve kaliteli bir sirke elde edebilmeniz için dikkat edilmesi gereken bir husus.

* sirkenizin üzerinde beyaz beyaz görünümlü mayalar oluştuğunda sirkeniz tamam demektir.

Fotoğraflar: Youtube.com - Kaynak: nefisyemektarifleri.com