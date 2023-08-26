En iyi su böreği evde nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Su böreği, Türk mutfağının özel lezzetlerinden biridir ve doğru yapılması, özellikle püf noktalarına dikkat edilmesi gereken bir tariftir. Erzurum'a özgü su böreği tarifini paylaşırken, en lezzetli sonuca ulaşmak için dikkat etmeniz gereken püf noktalarını sizin için derledik.

Malzemeler:

7 yumurta

Yarım çay bardağı süt

1.5 yemek kaşığı tuz

6 su bardağı un

250 gr tereyağı (eritilmiş)

Peynir (tuzsuz)

Maydanoz

5 litre su (içine 2 yemek kaşığı tuz eklenmiş)

Püf Noktaları:

Özel Hamur Yapımı: Su böreğinin lezzeti hamurunun özel yapımında gizlidir. Hamur sert tutulmalı ve en az 15 dakika boyunca avuç içiyle yoğrulmalıdır. Bu aşama, hamurunun kıvamını alması için oldukça önemlidir.

Dinlendirme Aşaması: Yoğrulan hamurun dinlenmesi en az 3 saat süreyle gerçekleştirilmelidir. Bu süre, hamurun dinlenmesi ve elastikiyet kazanması için gereklidir.

İnce Açma Tekniği: Hamur çok ince açılmalıdır, özellikle kenar bölgeleri inceltilmelidir. Böreğin katmanları arasındaki dengeyi sağlamak için dikkat edilmesi gereken bir adımdır.

Sıcak Suya Atma Tekniği: Yufkalar hamurlaşmamak için sadece sıcak suya atılmalıdır. Eğer yufkaları tepsiye dizarken elinizi soğuk suya batırırsanız, işlemi kolaylaştırabilirsiniz.

Peynir Seçimi: Su böreği için kullanacağınız peynir tuzsuz ve yöresel civil peyniri olmalıdır. Bu, böreğin karakteristik lezzetini yakalamak için önemlidir.

Yufka Katları ve Haşlama Suyu: Yufkaları eşit boyutta ve kalınlıkta açmak, böreğin düzgün pişmesini sağlar. Haşlama suyuna tuz eklemek, yufkaların dağılmasını engellemek için gereklidir.

Yufka Şoklama: Haşlanan yufkalar hemen soğuk suya sokularak şoklanmalıdır. Bu, yufkaların hamur haline gelerek yapışmasını engeller. Yufkaların ısısını kontrol etmek önemlidir.

Kapak Yufka: Tepsiye yerleştirilecek ilk ve son yufka katları haşlanmadan kullanılmalıdır. Böylece böreğin alt ve üst katları çıtır olurken, ara katlar yumuşak kalır.

Yufka Yerleştirme: Yufkaları yerleştirirken ara katlarda hafif kıvrımlı formda sermeye özen gösterin. Böylece iç harcın eşit dağılımını sağlamış olursunuz.

Pişirme Aşaması: Su böreği ocakta döndürülerek pişirilir. Tepsi boyutunda ocak kullanarak böreğin eşit pişmesini sağlayabilirsiniz. Tepsi kısık ateş üzerine yerleştirilir ve börek döndürülerek pişirilir.