Et kavurma yaparken deneyin! Lezzeti katlanacak ve et lokum gibi olacak...

Dana et kavurma, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Bu yemek, genellikle dana etinin küçük parçalara ayrılıp, kendi yağı ile kısık ateşte pişirilmesiyle hazırlanır. Dana et kavurma, Türk kültüründeki önemli bir yere sahiptir ve özellikle düğün, bayram ve özel günlerde sıklıkla tüketilir.

Kavurma yapmak için en uygun et türü dana etidir. Dana eti, lezzeti ve besleyici değeri açısından oldukça zengindir. Kavurma yaparken, etin yağlı kısımları tercih edilir çünkü bu yağlar, etin lezzetini arttırır ve yemeğin daha lezzetli olmasını sağlar.

Kavurma yapmanın en önemli püf noktalarından biri, etin pişirilme süresidir. Dana eti kısık ateşte pişirilmeli ve ara ara karıştırılmalıdır. Bu sayede et, hem lezzetli hem de yumuşak olur. Ayrıca, kavurma yaparken kullanılan baharatlar da yemeğin lezzetini arttırır. Kavurma yaparken sıklıkla kullanılan baharatlar arasında kekik, karabiber, kimyon ve pul biber bulunur. Dana et kavurmanın hazırlanışı da çok kolaydır.

LOKUM GİBİ ET KAVURMA TARİFİNİN DETAYLARI

KAVURMA TARİFİ MALZEMELERİ

1 kg dana kuşbaşı

1 baş orta büyüklükte kuru soğan

3 ya da 4 diş sarımsak

Bir miktar sıvıyağ

(2-4 Kişilik - 45 dakika)

KAVURMA NASIL YAPILIR?

Adım 1

İlk olarak orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden, ama sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.

Adım 2

Tavadaki etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin.

Adım 3

Etler pişerken ayrı bir yerde soğanları ve sarımsakları soyun. Sonrasında soğanı dörde bölün. Doğranmış soğanları ve tüm şekilde olan sarımsakları tavanın içerisine ilave edin. Etler suyunu yeniden çekene kadar tüm malzemeler ile birlikte pişirin.

Adım 4

Eğer etler pişmeden etlerin suyu biterse takriben yarım çay bardağı kadar kaynar su ilave edip bir süre daha etleri pişirin. Etler tamamen piştikten ve lokum kıvamına geldikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edip yemeği ocaktan alın ve servis edin.

Kaynak: CNNTurk.com - Fotoğraflar: youtube.com