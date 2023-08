Et kavurmayı ziyan etmeyin. Tencereye ekleyin yemeğiniz lezzetlensin

Et kavurma, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Ancak, bazen yemeğin lezzeti istenilen düzeyde olmayabilir. İşte bu durumda, birkaç püf noktasıyla et kavurmanızın lezzetini artırabilirsiniz.

İlk olarak, et kavurma yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, etinizi ziyan etmemektir. Yani, etinizi doğru pişirmeli ve lezzetini kaybetmemelisiniz. Bunun için, tencereye koyduğunuz etin üzerine bir kaşık kuyruk yağı ekleyebilirsiniz. Bu sayede, etiniz daha lezzetli olacak ve yemeğiniz daha doyurucu olacaktır.

Ayrıca, et kavurma yaparken malzemelerin ölçüsü de çok önemlidir. 2 kilo et için kullanacağınız malzemeleri ölçülü bir şekilde kullanmalısınız. Böylece, yemeğinizin lezzeti dengeli olacak ve her bir malzemenin tadını alabileceksiniz.

Son olarak, et kavurma yaparken dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da pişirme süresidir. Etinizi yeterince pişirmediğiniz takdirde, yemeğinizin tadı tam olarak oturmaz. Bu nedenle, etinizi pişirirken zamanlamayı doğru yapmalısınız.

ulusal.com.tr'de lezzetli et kavurma tarifinin detayları da paylaşıldı. İşte o tarif

Malzemeler:



- 2 kilo kuyruk yağlı et

- 2 adet soğan

- 4 diş sarımsak

- 3 yemek kaşığı tereyağı

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 yemek kaşığı biber salçası

- 1 çay kaşığı karabiber

- 1 çay kaşığı pul biber

- Tuz

Yapılışı:



1. Kuyruk yağlı etleri yıkayın ve suyunu süzün.

2. Soğanları soyun ve küp şeklinde doğrayın.

3. Sarımsakları ezin.

4. Bir tencereye tereyağı ve sıvı yağı ekleyin ve eritin.

5. Soğanları tencereye ekleyin ve kavurun.

6. Sarımsakları da tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin.

7. Etleri tencereye ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

8. Salçaları tencereye ekleyin ve karıştırın.

9. Baharatları da tencereye ekleyin ve karıştırın.

10. Etler yumuşayana kadar pişirin.

11. Tuzunu ayarlayın ve servis yapın.