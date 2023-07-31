Etin içine bunu koyun et lokum gibi pişsin ve ağızda dağılsın! 20 yıllık aşçı işin sırrını verdi

Yılların tecrübesiyle, bir aşçının mutfağından çıkan lezzetlerin sırları da gün yüzüne çıkıyor. Bugün sizlere, etin mükemmel bir kıvamda pişirilmesinin püf noktalarını aktaracağız.

Birçok kişi etin nasıl pişirileceği konusunda farklı görüşlere sahip olsa da, uzman aşçıların ortak noktası, etin içine konacak özel bir malzemeyle pişirilmesi gerektiği yönünde. Bu malzeme, etin hem lezzetini arttırıyor hem de daha yumuşak bir kıvamda pişmesini sağlıyor.

İşte size 20 yıllık tecrübesiyle bu sırrı paylaşan aşçının önerisi: Etin içine lokum gibi dağılan bir malzeme ekleyin. Böylece et, hem daha lezzetli hem de daha kolay pişecektir.

SOĞAN VE SARIMSAK KARIŞIMI ETİ YUMUŞATIYOR

Bu malzeme için aşçımızın önerisi, ince kıyılmış soğan ve sarımsak karışımıdır. Bu karışım, etin içine yerleştirildiğinde etle bütünleşerek, hem lezzetini arttırır hem de etin daha yumuşak bir kıvamda pişmesini sağlar.

Ayrıca, eti pişirirken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da, etin sıcaklığıdır. Etin oda sıcaklığına gelmesi için en az 30 dakika beklemesi gerektiğini unutmayın. Böylece, et hem daha hızlı hem de daha eşit bir şekilde pişecektir.

MADEN SUYU ETİ YUMUŞATIYOR

Başka bir yöntem ise eti maden suyuyla pişirmek.

Maden Suyu ile Kavurma Tarifi

Malzemeler

1 kg dana kuşbaşı

1 şişe maden suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz



Sodalı Kavurma nasıl yapılır?



Isınan tavanın içerisine kuşbaşı doğranmış etimizi alalım ve rengi dönüp kendi suyunu çekinceye kadar kavuralım.

Suyunu çektikten sonra maden suyunu ilave edelim. Karıştırdıktan sonra tereyağını ve sıvı yağı ekleyip tencerenin kapağını kapatıp etler yumuşayıncaya kadar pişirelim.

Maden suyunu çektikten sonra tuzunu serpip ocaktan karıştırıp ocaktan alalım. Afiyet olsun.

Derleme: Ulusal.com.tr -Kaynak: yeniakit - Fotoğraflar: youtube.com