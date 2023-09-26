Herkesin severek tükettiği çikolata, evde basit malzemelerle hazırlanabilecek sağlıklı ve doyurucu bir kahvaltılık alternatife dönüşüyor. Çikolatalı ekmek veya krep yemeye bayılan çocuklarınıza gönül rahatlığıyla sunabileceğiniz katkısız bir lezzet, aynı zamanda tatlı sever yetişkinlikler içinde sağlıklı müthiş bir alternatif! İşte ev yapımı kahvaltılık çikolata ve yulaf krep tarifi:

Ev Yapımı Kahvaltılık Çikolata ve Yulaf Krep ile 10 Dakikada Hazır Sağlıklı Kahvaltı!

Kahvaltılık çikolata evde nasıl yapılır?

Malzemeler:

Yarım su bardağı oda sıcaklığında süt

1 su bardağı oda sıcaklığında sıvı yağ

3 yemek kaşığı toz şeker

2 dolu yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı vanilya (isteğe bağlı)

Tavada kavrulmuş çiğ fındık (isteğe bağlı)

Hazır kahvaltılık çikolatalara taş çıkartacak!

Yapılışı:

Bir kavanoza oda sıcaklığında süt, oda sıcaklığında sıvı yağ ve toz şeker ekleyin.

Blender kullanarak malzemeleri yaklaşık 1-2 dakika boyunca karıştırın. Karışımın koyulaştığını göreceksiniz.

Karışım kremşanti kıvamına geldiğinde üzerine kakao ekleyin ve 1 dakika daha blender ile karıştırın.

İsterseniz kakao eklerken 1 çay kaşığı vanilya da ekleyebilirsiniz.

Eğer çiğ fındık kullanacaksanız, tavada 4-5 dakika kadar kavurun. Bu işlem hem fındıkların kabuklarını soymanızı sağlar hem de fındıkların yağını açığa çıkarır.

Üstelik yalnızca birkaç dakikada hazır!

Kavrulan fındıkları karışıma ekleyin ve birlikte karıştırın.

Bu pratik tarifle sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltılık çikolata elde edip istediğiniz zaman kullanmak üzere buzdolabınızda saklayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

Şimdi gelelim sağlıklı ve lezzetli yulaflı krep tarifine!

Malzemeler:

300 gram yulaf ezmesi

200 mililitre süt

2 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Yulaflı Krep Tarifinin Püf Noktası: Tavaya dökerken karışımın kenarlarına kadar yayılmasına özen gösterin, ince bir tabaka oluşturun.

Krepin en sağlıklı hali!

Yulaflı Krep Tarifi Nasıl Yapılır?

Yulaf ezmesini un haline getirmek için öğütün, bunu önceden yapıp kavanozlarda yulaf ununuzu saklayabilirsiniz. Un haline gelen yulaf ezmesini bir karıştırma kabına alın.

Üzerine 2 büyük boy yumurtayı, kabartma tozunu ve tuzu ekleyin, ardından karıştırın.

Sütü azar azar ekleyin. Karışımın kıvamı çok cıvık olursa biraz daha un ekleyebilirsiniz.

Tavada önlü arkalı olarak pişirin. Afiyet olsun!

Sağlıklı ve doyurucu bir kahvaltı veya atıştırmalık için ideal olan bu yulaflı krep tarifini mutlaka denemelisiniz, ister ev yapımı kahvaltılık çikolatanız ister bambaşka malzemelerle tüketebilirsiniz.