Evde bozulmayan salça yapmanın sırrı! Öğrenen herkese Market yolunu unutturuyor

Salça, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, marketlerde satılan salçaların içeriği ve kalitesi hakkında endişeleriniz varsa, evde kendi salçanızı yapabilirsiniz. Hem sağlıklı hem de lezzetli olan ev yapımı salçalar, bozulmadan uzun süre saklanabilir. Peki, evde bozulmayan salça yapmanın sırrı nedir? İşte size püf noktaları:

1. Kaliteli Malzemeler Kullanın

Salça yaparken kullanacağınız domateslerin taze ve olgun olmasına özen gösterin. Ayrıca, kullanacağınız biberlerin de taze ve kaliteli olması önemlidir. Malzemelerin kalitesi, salçanın lezzeti ve dayanıklılığı açısından büyük önem taşır.

2. Temizlik Kurallarına Dikkat Edin

Salça yaparken kullanacağınız tüm malzemeleri önceden yıkayın ve temizleyin. Ayrıca, kullanacağınız kapların da temiz olduğundan emin olun. Bu sayede, salçanızın bozulması önlenmiş olur.

3. Uygun Pişirme Tekniklerini Kullanın

Salça yaparken, pişirme teknikleri de önemlidir. Öncelikle, domatesleri ve biberleri iyice yıkayın ve doğrayın. Daha sonra, tencereye koyun ve suyunu çekene kadar pişirin. Ardından, blenderdan geçirin ve tekrar tencereye alın. Salçanın kıvamını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Son olarak, salçanızı kavanozlara doldurun ve ağzını sıkıca kapatın.

4. Doğru Saklama Koşullarına Dikkat Edin

Salçanızı bozulmadan uzun süre saklamak için uygun koşulları sağlamalısınız. Salçalarınızı serin ve kuru bir yerde saklayın. Ayrıca, salçalarınızı kavanozlarda saklamak daha uygun olacaktır.

DOMATES SALÇASI TARİFİ

Evde salça yapmak için etli domatesten ziyade mutlaka armut domates tercih edin. Özellikle seçeceğiniz domatesin yassı olması son derece önemlidir. Salça için gerekli olan malzemeler ise şu şekildedir;

15 kilo domates.

200 gram kaya tuzu.

Yarım su bardağı zeytinyağı.

Kıvamı hazır olan salçayı, kavanozlar içerisine alınız. Sonrasında ise içerisine sarımsak, kekik ve karabiber ekleyebilirsiniz. Saklamak için ise mutlaka salça üzerine zeytinyağı ekleyiniz.

Yapımı Kolay En Güzel Evde Salça Tarifi

Öncelikle domateslerinizi bol suda yıkayınız ve saplarını tek tek ayıklayın. Sonra ise domatesleri iri bir şekilde doğrayın ve içerisine kaya suyu serpin. Derin kapaklı bir kabın içerisine koyun ve ortalama 8 saat bu kap içerisinde bekletin. Evde salça yapmanın püf noktaları ise şu şekildedir;

Domateslerin kalan suyunu süzün.

Suyunu süzdüğünüz domatesleri eliniz ile sıkın ve özünü bırakmasını sağlayın.

Delikli bir kevgir ile domatesleri süzün ve özünü çıkaracak şekilde püre haline getirin.

Pürenin suyunu çektirmek için güneşte bekletebilirsiniz veya bir tencere içerisinde bunu kaynatarak kavanoz içerisine koyabilirsiniz.

Kavanoz içerisine koyduğunuz pürenin ağzını güzel bir şekilde sıkın ve kuru bir alanda bırakın.

Özellikle güneş almayan yerlerde kavanozlarınızı sağlayın.

Derleme: ulusal.com.tr - Kaynak: cnnturk.com - Fotoğraflar: youtube.com