Evde cevizli sucuk nasıl yapılır? Cevizin lezzet serüvenine şahitlik edelim!

Cevizli sucuk, hem tatlı hem de baharatlı aromaların mükemmel bir buluşması olan bu özel atıştırmalık, yüzyıllardır damaklarımızı şenlendirmektedir. Cevizli sucuk, özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olarak sofralarda yerini alır ve sıcak çayın, kahvenin ya da salebin yanında keyifle tüketilir. Hazırsanız, cevizli sucuğun büyülü dünyasına birlikte yolculuk yapmaya başlayalım.

CEVİZLİ SUCUK EVDE NASIL YAPILIR?

Bu muhteşem atıştırmalığın faydaları da inanılmazdır. Faydalı atıştırmalığımızı yapmaya başlayalım mı?Tabi ki önce malzemelerimiz;

500 ml su (2,5 su bardağı)

500 ml pekmez (2,5 su bardağı)

Yarım su bardağı un

Yarım su bardağı nişasta

Yarım çay bardağı toz şeker

250 gr ceviz

CEVİZLİ SUCUK PRATİK TARİF!

Malzemelerimiz hazırsa haydi yapım aşamasına! Cevizlerimizi, yumuşaması için birkaç saat ılık suda bekletelim. Ardından cevizlerin suyunu süzelim ve temiz bir iğneye ipi geçirerek ipin alt kısmına düğüm atalım. Cevizlerin mümkün olduğunca ince yerinden iğneyi batırarak üst üste olacak şekilde ipe dizelim. Hazırladığımız cevizlerimiz bitene kadar istediğimiz boyutlarda olacak şekilde ipe dizelim. Hazırladığımız cevizleri kenarda beklemeye alalım. Bu arada pekmezli karışım için uygun bir tencereye su, nişasta, un ve şekeri alıp güzelce karıştıralım. Şekeri parlaklık vermesi için kullanıldı siz isterseniz kullanmadan da hazırlayabilirsiniz. Nişasta tamamen çözündükten sonra pekmezimizi ekleyelim ve iyice karıştıralım.

Daha sonra ocağa alıp ocağın altını açalım, kaynayıncaya kadar karıştırarak pişirmeye devam edelim.

Pekmezli sosumuz kaynadıktan sonra da 5-6 dakika daha karıştırarak pişirelim. Daha evvelden ipe dizdiğimiz cevizleri pekmezli karışıma bulayalım. Sosun fazlasının akması için biraz beklettikten sonra cevizli sucuğumuzu uygun bir yere asarak kurutalım. Mutfakta veya sık kullanılmayan bir odaya asıp altına bir tepsi koyabilirsiniz. Diğer cevizli sucuklarımızı da aynı şekilde pekmeze bulayarak aralıklı olacak şekilde asalım ve 2-3 gün kadar bekletelim. 2-3 gün sonunda cevizlerimiz kurumuş olacaktır. Bu süre iklimsel olarak değişiklik gösterebilir. Sürenin sonunda kuruyan cevizli sucuklarımızı astığımız yerden alalım ve dilimleyelim. Evde cevizli sucuk nasıl yapılır? diyenler için detaylı olarak yazdığım tarifimi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Afiyet olsun!