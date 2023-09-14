Evde gözleme nasıl yapılır? Pratik gözleme tarifi
Kahvaltıda, atıştırmalık olarak, farklı farklı iç harçlarıyla zenginleştirerek... Tüketmenin türlü türlü yolu olan pek sevilen bir lezzet gözleme! Evde en hasını yapmanız için: evde gözleme nasıl yapılır? Pratik gözleme tarifi:
Gözleme, kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmez bir lezzeti olarak karşımıza çıkıyor. Kimimiz için bu lezzet, doğal malzemelerle hazırlanan bir köy kahvaltısını anımsatırken, kimimiz içinse annemizin hızlıca hazırladığı sıcacık bir atıştırmalıktır. Gözleme, her damak zevkine uygun farklı iç malzemelerle dolu olabilir. Ege usulü bol zeytinyağlı seçenlerden, kıymalı ve patatesli tercih edenlere kadar herkes için bir seçenek bulunuyor. Ancak evde yapılan gözleme, her zaman bir başka özel olur. İşte size ev yapımı ve pratik bir gözleme tarifi!
EVDE GÖZLEME NASIL YAPILIR? PRATİK GÖZLEME TARİFİ
Malzemeler:
- Hamur İçin:
- 3,5 su bardağı un
1,5 su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
- İç Harcı İçin:
- 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
2,5 su bardağı lor peyniri
1/4 demet kıyılmış maydanoz
- Pişirmek ve Yağlamak İçin:
- 1 küçük kase sıvı yağ
Püf Noktalar:
- Gözleme iç harcını peynirli dışında patatesli, otlu, veya kıymalı gibi farklı harçlarla hazırlayabilirsiniz. İsteğinize göre baharatlar ekleyerek lezzeti zenginleştirebilirsiniz.
Hamurunuzun ele yapışmayacak bir kıvama gelmesi için gerekirse 1-2 yemek kaşığı daha un ekleyebilirsiniz.
Pişirme Önerisi: Gözlemelerinizi yanmaz yapışmaz tabanlı bir teflon tavada, hafif yağ sürerek ve ara sıra çevirerek pişirebilirsiniz.
Nasıl Yapılır?
- Derin bir kabın içine unu ekleyin ve ortasına çukur açın. İçine sıvı yağ, tuz ve ılık suyu ekleyin.
- Hamuru iyice karıştırın, ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun. Hamuru bezelere ayırın ve üzerini temiz bir bezle örtüp oda sıcaklığında 10 dakika dinlendirin.
- Hafif unlanmış tezgah üzerinde bezeleri oklava yardımıyla tabak büyüklüğünde açın.
- Hamuru incecik açın ve fazla ununu temizleyin.
- Bir kasede lor peyniri, rendelenmiş kaşar peyniri ve doğranmış maydanozu karıştırın.
- Hamurun ortasına peynirli harcı yayın ve fazla olan kısımları keskin bir bıçakla kesin.
- Birleşim yerlerinden açılmaması için hafifçe sıvı yağ sürün.
- Uç kısmından tutarak hamuru kapatın.
- Hafif yağlanmış tavada, kısık ateşte gözlemeleri her iki tarafı da kızarana kadar pişirin.
- Tüm gözlemelere aynı işlemi uygulayın ve sıcak servis edin.
- Yanında ayran veya demli çayla servis ederek bu nefis gözleme tarifini deneyebilirsiniz. Afiyet olsun!