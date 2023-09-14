Evde gözleme nasıl yapılır? Pratik gözleme tarifi

Gözleme, kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmez bir lezzeti olarak karşımıza çıkıyor. Kimimiz için bu lezzet, doğal malzemelerle hazırlanan bir köy kahvaltısını anımsatırken, kimimiz içinse annemizin hızlıca hazırladığı sıcacık bir atıştırmalıktır. Gözleme, her damak zevkine uygun farklı iç malzemelerle dolu olabilir. Ege usulü bol zeytinyağlı seçenlerden, kıymalı ve patatesli tercih edenlere kadar herkes için bir seçenek bulunuyor. Ancak evde yapılan gözleme, her zaman bir başka özel olur. İşte size ev yapımı ve pratik bir gözleme tarifi!

EVDE GÖZLEME NASIL YAPILIR? PRATİK GÖZLEME TARİFİ

Malzemeler:

Hamur İçin:

3,5 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

İç Harcı İçin:

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2,5 su bardağı lor peyniri

1/4 demet kıyılmış maydanoz

2,5 su bardağı lor peyniri 1/4 demet kıyılmış maydanoz Pişirmek ve Yağlamak İçin:

1 küçük kase sıvı yağ

Püf Noktalar:

Gözleme iç harcını peynirli dışında patatesli, otlu, veya kıymalı gibi farklı harçlarla hazırlayabilirsiniz. İsteğinize göre baharatlar ekleyerek lezzeti zenginleştirebilirsiniz.

Hamurunuzun ele yapışmayacak bir kıvama gelmesi için gerekirse 1-2 yemek kaşığı daha un ekleyebilirsiniz.

Pişirme Önerisi: Gözlemelerinizi yanmaz yapışmaz tabanlı bir teflon tavada, hafif yağ sürerek ve ara sıra çevirerek pişirebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Derin bir kabın içine unu ekleyin ve ortasına çukur açın. İçine sıvı yağ, tuz ve ılık suyu ekleyin.

Hamuru iyice karıştırın, ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yaklaşık 10 dakika yoğurun. Hamuru bezelere ayırın ve üzerini temiz bir bezle örtüp oda sıcaklığında 10 dakika dinlendirin.

Hafif unlanmış tezgah üzerinde bezeleri oklava yardımıyla tabak büyüklüğünde açın.

Hamuru incecik açın ve fazla ununu temizleyin.

Bir kasede lor peyniri, rendelenmiş kaşar peyniri ve doğranmış maydanozu karıştırın.