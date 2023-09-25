Evde Kahvaltılık Katkısız Fıstık Ezmesi Nasıl Yapılır?

Fıstık ezmesi, besin değeri yüksek bir enerji kaynağıdır. 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi, yaklaşık olarak 188 kaloriye denk gelir. Bu miktar, 100 gram fıstık ezmesinin yaklaşık olarak 588.4 kalori içerdiği anlamına gelir. Ancak, taneli fıstık ezmesi türleri farklı kalori değerlerine sahip olabilir.

Fıtık Ezmesi Faydaları Nelerdir?

Fıstık ezmesi, 100 gramında birçok besin maddesini bünyesinde barındırır. Bu besin maddeleri arasında günlük E vitamini ihtiyacının %60'ı, B3 vitamini ihtiyacının %84'ü, B6 vitamini ihtiyacının %29'u, folatın %18'i, magnezyumun %37'si, bakırın %56'sı ve manganezin %65'i bulunur. Ayrıca fıstık ezmesi, yüksek oranda B5 vitamini, potasyum, çinko ve selenyum içerir. Bununla birlikte, fıstık ezmesi yaparken kullanılan yağın saf zeytinyağı olduğundan emin olmak önemlidir.

Fıstık ezmesi ayrıca vücudu serbest radikallerden korumada yardımcı olan antioksidan bileşikler içerir. Bu bileşikler arasında P-kumarik asit ve resveratrol gibi potansiyel olarak faydalı maddeler bulunur. Fıstık ezmesi yüksek protein ve kalori içeriğine sahiptir, ancak vitamin ve mineral açısından meyve ve sebzelerle karşılaştırıldığında daha düşük besin değerine sahiptir. Bu nedenle, fıstık ezmesini daha besleyici hale getirmek için taze sebze ve meyve suları ile tüketebilirsiniz.

Fıstık ezmesini tüketmek için birçok farklı yol vardır. Tam tahıllı ekmekle yapılmış sandviçler, sağlıklı keklerin üzerine sürülebilir, salata soslarına eklenip smoothielere katılabilir veya yoğurtla karıştırılarak tüketilebilir. Ayrıca, meyve dilimleri veya meyve kurutma işlemi sonucu elde edilen atıştırmalıkların üzerine sürmek de lezzetli bir seçenektir.

Evde Kahvaltılık Fıstık Ezmesi Nasıl Yapılır?

Fıstık ezmesi yapımı oldukça kolaydır. Yer fıstıklarını bir miktar süre boyunca bir mutfak robotunda çekin. Ardından, bal, fındık yağı ve tuz ekleyin. Yaklaşık 5 dakika daha karıştırın. Eğer mutfak robotu aşırı ısınırsa işlemi durdurun ve 5-10 dakika bekleyin, daha sonra tekrar 5 dakika boyunca karıştırmaya devam edin. Daha fazla karıştırdıkça, fıstık ezmesinin yağı daha fazla açığa çıkacak ve malzemeler birbirine daha iyi karışacaktır. Karışım sürülebilir bir kıvam aldığında, bu çekme ve durdurma işlemlerine devam edin. Son olarak, hazırladığınız fıstık ezmesini temiz bir kavanoza veya kapaklı bir kaba dökün. Buzdolabında muhafaza edin.

Fıstık ezmesi yaparken, tuzsuz ve taze yer fıstığı kullanmaya dikkat etmelisiniz. Ayrıca, fıstık ezmesini saklamak için uygun koşullara dikkat etmelisiniz, çünkü yer fıstıkları aflatoksin adı verilen bir maddeye duyarlıdır. Fıstık ezmesi yapımında, sağlığınıza daha fazla fayda sağlamak için hakiki zeytinyağı gibi sağlıklı yağları tercih etmek önemlidir.