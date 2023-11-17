Evde Kolayca Hazırlayabileceğiniz Çıtır Tavuk Tarifi! Popcorn Tavuk Tarifi!

Tavuk hem mutfağımızda hem de dışarıda sıklıkla tükettiğimiz gıdalar arasındadır. Tavuğun birçok çeşidini yemek yaparken kullanırız. Fırında tavuk, tavuklu pilav, mangalda tavuk ve tavuğun daha birçok çeşidini sıralayabiliriz. Fakat bu tavuk tarifi diğer tavuk tariflerine benzemiyor. Dışarıda yediğiniz tavukların aynısını yapmaya hazır mısınız? Dışarda oldukça pahalıya yediğiniz çıtır tavuk tarifini evde kolayca hazırlamaya ne dersiniz? Sizde tavuğun her halini seviyorsanız popcorn tavuk tarifini, atıştırmalık olarak ya da öğlen ve akşam yemeklerinizde rahatça tüketebilirsiniz. İşte çıtır çıtır popcorn tavuk tarifi…

Çıtır Popcorn Tavuk Tarifi

Malzemeler;

2 adet tavuk göğüsü

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı sarımsak tozu

1 tatlı kaşığı yenibahar

2 yemek kaşığı mısır nişastası

Panesi İçin;

300 gram panko (ekmek kırıntısı)

2 yemek kaşığı kuru biberiye

2 yemek kaşığı kuru kekik

Yumurta beyazı

Popcorn Sos;

4 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı sweet chili

1 yemek kaşığı acı sos

1 yemek kaşığı ketçap

2 yemek kaşığı beyaz sirke

Yarım çay bardağı su

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Hazırlanışı;