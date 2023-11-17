Evde Kolayca Hazırlayabileceğiniz Çıtır Tavuk Tarifi! Popcorn Tavuk Tarifi!
Dışarda yediğiniz tavukları kesinlikle aratmayacak nefis çıtır tavuk tarifi! İddia ediyoruz böylesini daha önce hiç yemediniz! Evde kolayca hazırlayabileceğiniz çıtır mı çıtır popcorn tavuk tarifi!
Tavuk hem mutfağımızda hem de dışarıda sıklıkla tükettiğimiz gıdalar arasındadır. Tavuğun birçok çeşidini yemek yaparken kullanırız. Fırında tavuk, tavuklu pilav, mangalda tavuk ve tavuğun daha birçok çeşidini sıralayabiliriz. Fakat bu tavuk tarifi diğer tavuk tariflerine benzemiyor. Dışarıda yediğiniz tavukların aynısını yapmaya hazır mısınız? Dışarda oldukça pahalıya yediğiniz çıtır tavuk tarifini evde kolayca hazırlamaya ne dersiniz? Sizde tavuğun her halini seviyorsanız popcorn tavuk tarifini, atıştırmalık olarak ya da öğlen ve akşam yemeklerinizde rahatça tüketebilirsiniz. İşte çıtır çıtır popcorn tavuk tarifi…
Çıtır Popcorn Tavuk Tarifi
Malzemeler;
- 2 adet tavuk göğüsü
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu
- 1 tatlı kaşığı yenibahar
- 2 yemek kaşığı mısır nişastası
Panesi İçin;
- 300 gram panko (ekmek kırıntısı)
- 2 yemek kaşığı kuru biberiye
- 2 yemek kaşığı kuru kekik
- Yumurta beyazı
Popcorn Sos;
- 4 yemek kaşığı mayonez
- 2 yemek kaşığı sweet chili
- 1 yemek kaşığı acı sos
- 1 yemek kaşığı ketçap
- 2 yemek kaşığı beyaz sirke
- Yarım çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
Hazırlanışı;
- Tavuklarınızı güzelce doğrayın. Doğradığınız tavukları; tuz, karabiber, kırmızı toz biber, sarımsak tozu, yenibahar ve nişastaya bulayın ve iyice karıştırın.
- Sonrasında tavukları yumurta aklarına ardından paneye bulayarak kızgın yağda kızartın.
- Popcorn sosu hazırlamak için bütün malzemeleri bir kasede çırpın ve kızarttığınız tavukların üzerinde gezdirin.
- Ayrıca popcorn tavuğunuza renk katmak için yeşil soğanları ince ince kıyarak tavuklarınızın üzerine serpiştirebilirsiniz.
- Çıtır popcorn tavuğunuz hazır, afiyetle yiyebilirsiniz.