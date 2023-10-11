Evde Köpüklü Soğuk Kahve Nasıl Yapılır? Süzgeç İle Soğuk Kahve Köpüğü Yapımı ve Soğuk Kahve Tarifleri

Soğuk kahve, kahve tutkunlarının keyifle tüketebileceği bir ferahlatıcı ve lezzetli bir seçenektir. İçeriği ve sunumu farklılık gösterebilen soğuk kahve, her damak tadına hitap eden birçok varyasyona sahiptir. İçeceğinizi kişiselleştirerek ve farklı tarifleri deneyerek, serinletici bir kahve keyfi yaşayabilirsiniz!

Evde Köpüklü Soğuk Kahve Nasıl Yapılır? Süzgeç İle Soğuk Kahve Köpüğü Yapımı

Süzgeç ile Köpüklü Soğuk Kahve:

2 yemek kaşığı hazır kahve

2 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı sıcak su

1 bardak süt

Buz küpleri

Adımlar:

Geniş bir karıştırma kabına kahveyi, şekeri ve sıcak suyu koyun.

Süzgeci kullanarak malzemeleri kalın ve kremsi bir kıvama gelene kadar çırpın.

Bir bardağın sadece 3/4'ünü soğuk süt ile doldurun ve içine buz küpleri ekleyin.

Hazırladığınız köpüklü çırpılmış kahveyi bardağa dökün.

İçmeden önce iyice karıştırın.

Soğuk Kahve Tarifleri

Sütlü Soğuk Kahve

Malzemeler:

1 shot espresso veya 1 tatlı kaşığı granül kahve

1 su bardağı soğuk süt

Dilediğiniz miktarda buz küpü

Yapılışı: Kahvenizi hazırlayın ve soğuk sütü köpürtün. Sonra bardağa buz küplerini koyun, kahveyi ekleyin ve üzerine köpürttüğünüz sütü ekleyerek karıştırın.

Cold Brew

Malzemeler:

1 litre soğuk su

120 gram kahve (uygun kalınlıkta çekilmiş)

Yapılışı: Kahve çekirdeklerini suyla karıştırın ve 12 saat bekletin. Sonra süzün ve servis yaparken buz ve süt ekleyin.

Bisküvili ve Muzlu Soğuk Kahve

Malzemeler:

4 adet bebe bisküvisi

1 adet orta boy muz

1 çay bardağı filtre kahve (soğuk)

1 çay bardağı soğuk süt

8 adet buz küpü

Yapılışı: Bisküvi, muz, kahve, süt ve buz ile karıştırarak servis edin.

Şimdiden afiyet olsun!

Frappe

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı granül kahve

1 çay bardağı soğuk su

2 adet buz küpü

1 tatlı kaşığı esmer şeker

1/2 çay bardağı soğuk süt

Yapılışı: Kahveyi, suyu, şekeri ve sütü karıştırın. Üzerine buz ekleyerek servis yapın.

Buzlu Filtre Kahve

Malzemeler:

1 su bardağı süt

6-7 adet kahveli buz küpleri

Yapılışı: Filtre kahveyi buz küpleri olarak dondurun ve servis anında süt ile karıştırın.

Çikolata Aromalı Soğuk Kahve

Malzemeler:

2 tatlı kaşığı granül kahve

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı kakao

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı çikolata kreması

Yapılışı: Kahveyi ve çikolata kremasını suda çözün, ardından kakaolu süt ile karıştırarak servis yapın.

Mocha Hindistan Cevizi Buzlu Kahve

Malzemeler:

Kahvesi için:150 ml cold brew kahve

2 yemek kaşığı çikolata şurubu

1/2 çay kaşığı vanilya özütü

1 çay kaşığı şeker

2 yemek kaşığı kurutulmuş Hindistan cevizi

200 ml Hindistan cevizi sütü

Yapılışı: Kahve bardağının dibine çikolata şurubunu dökün, ardından buz ve kahveyi ekleyin. Üzerine Hindistan cevizi sütüyle karışmış diğer malzemeleri ilave edin.

Vanilyalı Buzlu Kahve

Malzemeler:

200 ml soğuk kahve

400 ml süt

1/2 tatlı kaşığı vanilya özütü

Dilediğiniz kadar şeker

Yapılışı: Kahve, süt, vanilya ve şeker karışımı ile buz kullanarak servis edin.

Dondurmalı Buzlu Kahve

Malzemeler:

300 ml soğuk kahve

2 top vanilyalı dondurma

Yapılışı: Kahveyi ve dondurmayı karıştırarak servis edin.

Karamelli Buzlu Kahve

Malzemeler:

1 yemek kaşığı karamel sos

300 ml soğuk kahve

100 ml süt

Yapılışı: Karamel sosu kahve ile karıştırın, ardından süt ekleyerek servis yapın.

Baharatlı Buzlu Kahve

Malzemeler:

300 ml soğuk kahve

100 ml süt

1/4 çay kaşığı tarçın

1/8 çay kaşığı kakule

Dilediğiniz kadar şeker

Yapılışı: Kahve, süt, baharatlar ve şeker karışımı ile buz kullanarak servis edin.

Çilekli Buzlu Kahve

Malzemeler: