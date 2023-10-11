Evde Köpüklü Soğuk Kahve Nasıl Yapılır? Süzgeç İle Soğuk Kahve Köpüğü Yapımı ve Soğuk Kahve Tarifleri
Pandemi dönemi viral olmuştu, hala en çok talep gören kahve tariflerinden biri! Evde Köpüklü Soğuk Kahve Nasıl Yapılır? Süzgeç İle Soğuk Kahve Köpüğü Yapımı ve Soğuk Kahve Tarifleri
Soğuk kahve, kahve tutkunlarının keyifle tüketebileceği bir ferahlatıcı ve lezzetli bir seçenektir. İçeriği ve sunumu farklılık gösterebilen soğuk kahve, her damak tadına hitap eden birçok varyasyona sahiptir. İçeceğinizi kişiselleştirerek ve farklı tarifleri deneyerek, serinletici bir kahve keyfi yaşayabilirsiniz!
Evde Köpüklü Soğuk Kahve Nasıl Yapılır? Süzgeç İle Soğuk Kahve Köpüğü Yapımı
Süzgeç ile Köpüklü Soğuk Kahve:
- 2 yemek kaşığı hazır kahve
- 2 yemek kaşığı şeker
- 2 yemek kaşığı sıcak su
- 1 bardak süt
- Buz küpleri
Adımlar:
- Geniş bir karıştırma kabına kahveyi, şekeri ve sıcak suyu koyun.
- Süzgeci kullanarak malzemeleri kalın ve kremsi bir kıvama gelene kadar çırpın.
- Bir bardağın sadece 3/4'ünü soğuk süt ile doldurun ve içine buz küpleri ekleyin.
- Hazırladığınız köpüklü çırpılmış kahveyi bardağa dökün.
- İçmeden önce iyice karıştırın.
Soğuk Kahve Tarifleri
Sütlü Soğuk Kahve
Malzemeler:
- 1 shot espresso veya 1 tatlı kaşığı granül kahve
- 1 su bardağı soğuk süt
- Dilediğiniz miktarda buz küpü
Yapılışı: Kahvenizi hazırlayın ve soğuk sütü köpürtün. Sonra bardağa buz küplerini koyun, kahveyi ekleyin ve üzerine köpürttüğünüz sütü ekleyerek karıştırın.
Cold Brew
Malzemeler:
- 1 litre soğuk su
- 120 gram kahve (uygun kalınlıkta çekilmiş)
- Yapılışı: Kahve çekirdeklerini suyla karıştırın ve 12 saat bekletin. Sonra süzün ve servis yaparken buz ve süt ekleyin.
Bisküvili ve Muzlu Soğuk Kahve
Malzemeler:
- 4 adet bebe bisküvisi
- 1 adet orta boy muz
- 1 çay bardağı filtre kahve (soğuk)
- 1 çay bardağı soğuk süt
- 8 adet buz küpü
- Yapılışı: Bisküvi, muz, kahve, süt ve buz ile karıştırarak servis edin.
Frappe
Malzemeler:
- 1 tatlı kaşığı granül kahve
- 1 çay bardağı soğuk su
- 2 adet buz küpü
- 1 tatlı kaşığı esmer şeker
- 1/2 çay bardağı soğuk süt
- Yapılışı: Kahveyi, suyu, şekeri ve sütü karıştırın. Üzerine buz ekleyerek servis yapın.
Buzlu Filtre Kahve
Malzemeler:
- 1 su bardağı süt
- 6-7 adet kahveli buz küpleri
- Yapılışı: Filtre kahveyi buz küpleri olarak dondurun ve servis anında süt ile karıştırın.
Çikolata Aromalı Soğuk Kahve
Malzemeler:
- 2 tatlı kaşığı granül kahve
- 1 su bardağı sıcak su
- 1 tatlı kaşığı kakao
- 1 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı çikolata kreması
- Yapılışı: Kahveyi ve çikolata kremasını suda çözün, ardından kakaolu süt ile karıştırarak servis yapın.
Mocha Hindistan Cevizi Buzlu Kahve
Malzemeler:
- Kahvesi için:150 ml cold brew kahve
- 2 yemek kaşığı çikolata şurubu
- 1/2 çay kaşığı vanilya özütü
- 1 çay kaşığı şeker
- 2 yemek kaşığı kurutulmuş Hindistan cevizi
- 200 ml Hindistan cevizi sütü
- Yapılışı: Kahve bardağının dibine çikolata şurubunu dökün, ardından buz ve kahveyi ekleyin. Üzerine Hindistan cevizi sütüyle karışmış diğer malzemeleri ilave edin.
Vanilyalı Buzlu Kahve
Malzemeler:
- 200 ml soğuk kahve
- 400 ml süt
- 1/2 tatlı kaşığı vanilya özütü
- Dilediğiniz kadar şeker
- Yapılışı: Kahve, süt, vanilya ve şeker karışımı ile buz kullanarak servis edin.
Dondurmalı Buzlu Kahve
Malzemeler:
- 300 ml soğuk kahve
- 2 top vanilyalı dondurma
- Yapılışı: Kahveyi ve dondurmayı karıştırarak servis edin.
Karamelli Buzlu Kahve
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı karamel sos
- 300 ml soğuk kahve
- 100 ml süt
- Yapılışı: Karamel sosu kahve ile karıştırın, ardından süt ekleyerek servis yapın.
Baharatlı Buzlu Kahve
Malzemeler:
- 300 ml soğuk kahve
- 100 ml süt
- 1/4 çay kaşığı tarçın
- 1/8 çay kaşığı kakule
- Dilediğiniz kadar şeker
- Yapılışı: Kahve, süt, baharatlar ve şeker karışımı ile buz kullanarak servis edin.
Çilekli Buzlu Kahve
Malzemeler:
- 1 su bardağı taze çilek
- 200 ml soğuk kahve
- 100 ml süt
- Dilediğiniz kadar şeker
- Yapılışı: Ezdiğiniz çilek, kahve, süt ve şeker karışımı ile buz kullanarak servis edin.