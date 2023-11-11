Evde Makarna Yapmanın En Kolay Yolu | Fırında Makarnanın Püf Noktaları

Lezzetli bir fırında makarna tarifi için kalem ve kağıtlarınızı hazırlayın. İşte fırında makarna yapmanın püf noktaları...

Malzemeler:

- 300-400 gram makarna

- 500 gram kıyma veya dilimlenmiş ıspanak/mantar/kabak gibi sebzeler (isteğe bağlı)

- 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

- 500 ml domates sosu

- 2 diş rendelenmiş sarımsak

- Tuz

- Karabiber

- Kuru kekik

- Zeytinyağı

- Beşamel sos (isteğe bağlı)

- Taze maydanoz veya dereotu (servis için)

Yapılışı:

1. Makarnayı tuzlu suda al dente (hafif kıtır) olarak haşlayın. Haşlanmış makarnayı süzgece alın ve soğuk suyla durulayarak sürekli olmasını sağlayın.

2. Kıyma veya sebzeleri bir tavada kavurun. Kıyma kullanıyorsanız yağsız bir tavada suyunu salıp çekene kadar kavurun, sebzeleri kullanıyorsanız biraz zeytinyağında soteleyin.

3. Domates sosuna rendelenmiş sarımsak, tuz, karabiber ve biraz kuru kekik ekleyerek karıştırın.

4. Büyük bir fırın kabına haşlanmış makarnayı yerleştirin. Üzerine kıyma veya sotelediğiniz sebzeleri yerleştirin.

5. Üzerine domates sosunu dökün ve kaşar peyniri ile iyice kaplayın.

6. 180°C önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika kadar veya kaşar peyniri kızarana kadar pişirin.

Fırında Makarnanın Püf Noktaları:

- Makarnayı tuzlu suda haşlarken, kıtır kıtır olacak şekilde fazla pişirmemeye dikkat edin. Makarna fırında pişerken daha da yumuşayacak ve bu yüzden de haşlama aşamasında tamamen pişirmemek önemlidir.

- Kullandığınız sebzeleri önceden yağda soteleyin. Bu yöntemle makarnanın lezzet, daha güzel olacaktır.

- Beşamel sos kullanmak isterseniz, fırından çıkarıp makarnanın üzerine yayarak ekleyebilirsiniz.

- Fırın kabının altına biraz zeytinyağı dökerek makarnanın yapışmasını önleyebilirsiniz.

- Makarnayı fırında ısıtırken üstü kızarana kadar ama fazla kızartmadan pişirmeye dikkat edin, aksi takdirde kuruyabilir.

- Servis yaparken üzerine taze maydanoz veya dereotu serpip, sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun...