Evde Salça Nasıl Yapılır? Ev Yapımı En Lezzetli Kışlık Salça Tarifi

Yapılış:

Bol suda yıkadığınız domatesleri iri parçalar halinde doğrayın.

Doğranmış domatesleri büyük bir tencereye alın ve yaklaşık 1 saat kadar pişirin. Domatesler bu süre zarfında yumuşayacak.

Ardından pişmiş domatesleri bir blender veya mutfak robotu ile püre haline getirin.