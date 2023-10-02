Evde Salça Nasıl Yapılır? Ev Yapımı En Lezzetli Kışlık Salça Tarifi
Kış ayları yaklaşırken, evde domates salçası yapma zamanı geldi. Ev yapımı domates salçası, yaz mevsiminin sonlarında olgunlaşan ve güneşin etkili olduğu günlerde seçilen etli domateslerle yapılır. Evde Salça Nasıl Yapılır? Ev Yapımı En Lezzetli Kışlık Salça Tarifi:
Evde Salça Nasıl Yapılır? Ev Yapımı En Lezzetli Kışlık Salça Tarifi
Malzemeler:
5 kilogram domates
5 yemek kaşığı kaya tuzu
5 yemek kaşığı zeytinyağı
Saklamak için: 1/2 su bardağı zeytinyağı
Yapılış:
Bol suda yıkadığınız domatesleri iri parçalar halinde doğrayın.
Doğranmış domatesleri büyük bir tencereye alın ve yaklaşık 1 saat kadar pişirin. Domatesler bu süre zarfında yumuşayacak.
Ardından pişmiş domatesleri bir blender veya mutfak robotu ile püre haline getirin.
Püreyi fazla suyunu almaya yardımcı olacak bir kevgirden geçirin.
Domates püresini tekrar büyük bir tencereye alın, kaya tuzunu ve zeytinyağını ekleyin.
Yaklaşık 2 saat boyunca kısık ateşte karıştırarak pişirin. Salça kıvam alana kadar pişirme işlemine devam edin.
Hazırladığınız salçayı sıcakken temiz ve kuru kavanozlara aktarın. Kavanozların kapağını sıkıca kapatın.
Kavanozları ters çevirin ve bir gece bekletin.
Güneş almayan ve kuru bir yerde saklayın. Salçanın uzun süre dayanması ve bozulmaması için kavanozların kapağını sıkıca kapattıktan sonra zeytinyağı ekleyebilirsiniz.