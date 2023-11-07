Evde sarıyer böreği tarifi! Püf noktalarıyla beraber!

Sarıyer böreği yapmak, sabır ve beceri gerektiren bir süreçtir. Yufkaların ince açılması ve rulo haline getirilmesi, el işçiliğinin önemli bir parçasıdır. Ancak bu emeğin sonucunda, tadına doyamayacağınız bir börekle ödüllendirilirsiniz.Evde sarıyer böreği tarifi ister misiniz? Buyurun o halde tarife!

EVDE SARIYER BÖREĞİ TARİFİ!

Tarifimize geçmeden önce her zaman ki gibi püf noktalarımıza değinelim ardından enfes tarifimizi sizlerle paylaşacağız! Böreğinizi yaparken, yufkaların kurumasını engellemek için yufkaları kaplayarak korumalısınız. İç harç tercihleride böreğimize lezzet katarken, kıymalı, patatesli veya peynirli gibi farklı iç harçlar kullanarak çok yönlü bir lezzet yelpazesi elde edebilirsiniz. Ayrıca, fazla börekleriniz varsa veya ileri bir tarihe saklamak istiyorsanız, buzdolabında ya da derin dondurucuda saklamak için uygun bir şekilde paketlemeniz gerekir. İhtiyaç duyduğunuzda, buzluktan çıkarıp pişirebilirsiniz. İçine koyduğunuz maden suyu, böreği kabartarak çıtır bir doku kazandırırken, süt ise onun yumuşak olmasını sağlar.

SARIYER BÖREĞİ MALZEMELERİ!

Öncelikle iç harcımızı hazırlamamız gerekir.İç harç için malzemelerimiz: Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet kuru soğan, 500 gr kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber gerekli. Yufkaların arasına sürmek için100 gr tereyağı, 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ.(Bu karışımın kalan kısmını bitince üzerine süreceğiz)

SARIYER BÖREĞİ YAPILIŞI!

Böreğimize iç harcımızı hazırlayarak başlayalım. Önce soğanımızı küçük küçük doğrayalım. Tavamıza sıvı yağ ekledikten sonra soğanlarımızı da ekleyelim. Soğanlarımız hafif pembeleştikten sonra kıymayı ilave ederek kavuralım. Kıymalarımızın rengi döndükten sonra baharatlarımızı ilave ederek 1-2 dakika karıştıralım, ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Sırada sos hazırlığı var. Sosu için sos tavasına tereyağını alarak eritelim ve soğumaya bırakalım,donmadan üzerine süt ve sıvı yağı da ekleyerek karıştıralım.

Şimdi geldik böreğimizin yapılışına; yufkamızın bir tanesini tezgaha alalım, üzerine sostan gezdirerek fırça ile her yerine yayalım. Püf noktalarında belirttiğimiz gibi yufkaları bir örtü altında tutalım, kullanacağımızı çıkartalım ki kurumasınlar! 2. yufkamızı da üzerine alalım ve sostan sürelim. 3. ve 4. yufkayı da aynı şekilde üst üste dizelim. Son katı yerleştirdikten sonra sostan sürmeden yufkanın uzun kenarına iç harcından koyalım. Ardından yufkamızı rulo şeklinde saralım ve tepsimize sığacak şekilde pişirme kağıdı serili fırın tepsisine alalım. Diğer yufkalarımızı da 5’erli olarak aynı şekilde hazırlayalım ve fırın tepsisine yerleştirelim. Kalan sosumuzun üzerine sıvı yağ ilave edelim. Fırça ile böreklerimizin üzerine sürelim. Hazır olan böreklerimizi önceden ısıtılmış 190°C fırında yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda pişen böreklerimizi fırından alalım, ilk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edelim. Afiyet olsun!