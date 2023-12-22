Fast Food Restoranlarına Taş Çıkaracak Soğan Halkası! Daha Önce Yediğiniz Tüm Soğan Halkalarını Unutun!
Bugüne kadar yediğiniz tüm soğan halkalarını unutun! Bağımlısı olacağınız nefis bir soğan halkası tarifiyle karşınızdayız! Bu soğan halkası tarifi fast food restoranlarına taş çıkaracak! İşte nefis soğan halkası tarifi…
Vazgeçilmez bir atıştırmalık haline gelen soğan halkası fast food restoranlarının gözdesi durumunda. Hamburgerin yanında, patatesin yanında ya da çeşitli fast food yiyeceklerinin yanında sıklıkla ve severek tüketilen soğan halkası tarifini sizin için araştırdık. Daha önce yediğiniz soğan halkalarını unutun çünkü bu lezzet bambaşka. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız nefis bir soğan halkası tarifi! Dilerseniz ara öğünlerinizde, dilerseniz ana yemeklerinizin yanına, dilerseniz de atıştırmalık olarak yiyebileceğiniz bu soğan halkası tarifini kesinlikle denemelisiniz! Dışarıdan soğan halkası yemeğe son! Bu tarif dışarıdan soğan halkası yedirmeyi bırakacak! İşte fast food restoranlarına taş çıkaracak nefis soğan halkası tarifi…
Soğan Halkası Tarifi
Malzemeler;
- Soğan
- Kaşar Peynir
- Yumurta
- Galeta Unu
- Un
- Kırmızı Toz Biber
- Tuz
Hazırlanışı;
- Soğanlarınızı güzelce soyun ve bir parmak genişliğinde doğrayın. Ardından halkalarına ayırın.
- Kaşar peynirlerinizi ince ve uzun olacak şekilde doğrayın. Doğradığınız kaşar peynirleri, iki soğan halkasının arasını dolduracak şekilde doldurun.
- Bu şekilde hazırladığınız tüm soğan halkalarını buzlukta yaklaşık yarım saat kadar dinlendirin.
- O sırada bir kasede yumurta, kırmızı biber ve tuzu karıştırın.
- İki tane ayrı ayrı kaseye galeta unu ve normal unu ilave edin.
- Dolaptan çıkardığınız soğan halkalarını önce un, sonra yumurta ve ardından galeta ununa bandırın.
- Hazırladığınız tüm soğan halkalarını kızgın yağda iyice kızartın. Soğan halkalarınız hazır.
- Dilerseniz soğan halkalarının içine kaşar peynir koymayabilirsiniz. Sade olarakta kızartabilirsiniz.
- Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.