Fast Food Restoranlarına Taş Çıkaracak Soğan Halkası! Daha Önce Yediğiniz Tüm Soğan Halkalarını Unutun!

Vazgeçilmez bir atıştırmalık haline gelen soğan halkası fast food restoranlarının gözdesi durumunda. Hamburgerin yanında, patatesin yanında ya da çeşitli fast food yiyeceklerinin yanında sıklıkla ve severek tüketilen soğan halkası tarifini sizin için araştırdık. Daha önce yediğiniz soğan halkalarını unutun çünkü bu lezzet bambaşka. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve bağımlısı olacağınız nefis bir soğan halkası tarifi! Dilerseniz ara öğünlerinizde, dilerseniz ana yemeklerinizin yanına, dilerseniz de atıştırmalık olarak yiyebileceğiniz bu soğan halkası tarifini kesinlikle denemelisiniz! Dışarıdan soğan halkası yemeğe son! Bu tarif dışarıdan soğan halkası yedirmeyi bırakacak! İşte fast food restoranlarına taş çıkaracak nefis soğan halkası tarifi…

Soğan Halkası Tarifi

Malzemeler;

Soğan

Kaşar Peynir

Yumurta

Galeta Unu

Un

Kırmızı Toz Biber

Tuz

Hazırlanışı;