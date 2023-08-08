Fasulyenin dağılmaması için pişirirken bu püf noktasını sakın atlamayın; Asla erimiyor

Pilavın yanına yakışan en iyi yemektir. Kuru fasulye, Türk mutfağında pişmiş bir fasulye yemeği olarak bilinir. Başta beyaz fasulye ve zeytinyağı ile yapılır ve neredeyse her zaman soğan ve domates salçası bu yemeğin içerisinde kullanılır. Bazen başka sebze veya et de yemeğe eklenebilir. Kuru fasulye pirinç pilavı veya bulgur pilavı ile birlikte servis edilmektedir. Yanına en iyi yakışan lezzet ise turşudur.

Türk mutfağının en iyi yemeklerinden biri olan kuru fasulyeyi pişirmek için bazı tarif sırlarını bilmek gerekiyor. Lokanta ustalarının tarif sırlarıyla sizler de evde harika bir kuru fasulye yemeği pişirebileceksiniz.

GEREKLİ MALZEMELER

*1 kâse kuru fasulye

*500 gram kuşbaşı

*1 orta boy kuru soğan

*2 sivri biber

*1 kırmızı biber

*1 büyük boy domates

*1 yemek kaşığı salça

*Sıvı yağ

*İsteğe göre baharat

*Tuz

TARİFİ

*Fasulyeleri bir gece önceden ıslatalım. Sabah bol suda yıkayıp haşlamak için tencereye ilave edelim. Eti düdüklü tencerede haşlayalım. İkisi de haşlandıktan sonra bir tencere içerisine zeytinyağını ekleyip ardından soğanları kavuralım. Soğanlar iyice kavrulduktan sonra içerisine etleri ekleyelim. Biberleri ilave edip sonrasında da salçayı ekleyip bir süre daha kavuralım.

Fasulye ve domates ilave edilip ardından baharatları ve tuzu ekleyelim. Etin kalan suyunu da ekleyip pişirmeyi sürdürelim. Yemek piştikten sonra bir süre dinlendirelim. Yemeğimiz artık servise hazırdır.

LOKANTA USULÜ FASULYE PİŞİRMENİN PÜF NOKTALARI

Öte yandan yemek.com tarafından paylaşılan bir içerikte; Lokanta usulü kuru fasulye pişirmenin sırları paylaşıldı. Bu sırlar sayesinde pişireceğiniz kuru fasulye yemeği çok daha lezzetli olacak.

*İlk öncelik tüm malzemelerin kaliteli olması. Bu kuru fasulye için de geçerli, kullandığınız salça ve yağ için de...



*Lokantaların tercihi daha tombul, küçük ve lezzetli olan meşhur İspir şeker fasulyesi oluyor. Lezzet farkı genelde buna bağlı.

*Ama tabii bununla da sınırlı değil. Fasulyeyi bir gece önceden mutlaka ıslatmayı unutmuyorlar ve tuzun tamamen içine işlediğinden emin oluyorlar.



*Fasulyeler düdüklü tencerede değil büyük tencerelerde mutlaka içme suyuyla haşlanıyor.

*Suyun üzerinde oluşan köpükleri dikkatlice alıyorlar ve fasulyelerin hafif yumuşayana kadar pişmesine dikkat ediyorlar. Burası önemli, pişen fasulyeler dişe dokunur olmalı mutlaka.



*Yağ konusunda cömertler. Köy tereyağı tercih ediyorlar. Tereyağını mutlaka kısık ateşte eritiyorlar.

*Eğer etli kuru fasulye pişiyorsa etin suyunu kaybetmemesi, daha lezzetli olması için mutlaka harlı ateşte pişiriyorlar.



*Soğanları incecik doğrayıp fazla suyunu süzmeden asla eklemiyorlar.



*Bazı yerlerde ise un da kullanıyorlar. Bunun amacı ona tam bir köy lezzeti vermek ve helmeli (Fasulye, pirinç, buğday vb. taneler kaynatıldığında nişastanın çökelmesiyle oluşan koyu sıvı) olmasını sağlamak. 400 gram haşlanmış kuru fasulye için 1,5 yemek kaşığı unu kavurduktan sonra ekliyorlar.



*Salça olarak genelde Antep salçası tercih ediliyor. Biber salçasına mutlaka domates salçası da karıştırıp çok az su ekleyip 10 dakika kadar iyice birbirine girmelerini bekliyorlar.



*Fasulyenin pişirme suyu kaynamaya başladığında ise limon sıkıyorlar. Bunun nedeniyse limon suyunun fasulyenin dağılmamasını ve diri kalmasını sağlaması.



*Ardından pişen fasulyeleri güvece aktararak 1 bardak su daha ekliyor ve 200 derece fırında 45 dakika-1 saat kadar pişiriyorlar.

KURU FASULYENİN GAZ YAPMAMASI İÇİN ÖNERİ

Öncelikle, kuru fasulyenin gaz yapmasının en önemli nedeni, içerdiği oligosakkaritlerdir. Bu bileşenler, sindirim sistemi tarafından tam olarak sindirilemezler ve kalın bağırsağa ulaştıklarında gaz oluşumuna neden olurlar.

Kuru fasulyenin gaz yapmasını önlemek için, öncelikle fasulyelerinizi doğru şekilde pişirmelisiniz. Fasulyelerinizi haşlamadan önce, bir gece boyunca suda bekletmeniz, gaz yapımını azaltacaktır. Ayrıca, fasulyeleri haşlama suyuyla birlikte tüketmek de gaz problemini önleyecektir.

Bunun yanı sıra, kuru fasulyenin yanında tüketeceğiniz yiyecekler de gaz problemini artırabilir. Özellikle, lahana, soğan ve sarımsak gibi gaz yapıcı yiyeceklerden uzak durmanızda fayda var. Ayrıca, fasulye yemeği yanında yoğurt gibi probiyotik yiyecekler tüketmek de sindirim sisteminizi rahatlatacaktır.