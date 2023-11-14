Fellah Köftesi Tarifi Fellah Köftesi Nasıl Yapılır Püf Noktaları

Türk mutfağının zengin lezzetlerinden biri olan Fellah Köftesi, hem pratik hazırlanışıyla hem de doyurucu tadıyla sofralara keyif katıyor. 6-8 kişilik, 20 dakika hazırlık ve 15 dakika pişirme süresiyle kolayca yapılabilen bu tarif, birbirinden lezzetli malzemelerle bulgurun muhteşem buluşmasını sunuyor.

Fellah Köftesi Tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

1 yumurta

2 su bardağı un

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı kimyon

Karabiber

Tuz

Sos İçin:

3 yemek kaşığı sıvı yağ

5 adet domates rendesi (taze veya konserve)

1 yemek kaşığı biber salçası

3 diş sarımsak

Maydanoz

Tuz

Yapılışı:

İnce bulgur uygun bir kap içerisine alınarak sıcak su ile ıslatılır ve şişmesi için 10 dakika bekletilir.

Şişen bulgura un, yumurta, salça ve baharatlar eklenerek homojen bir kıvam alana kadar yoğrulur.

Hazırlanan köfteler, küçük yuvarlak şekiller alacak şekilde avuç içinde şekillendirilir.

Şekillendirilen köfteler, kaynamakta olan bir tencerede 15-20 dakika kadar haşlanır.

Köfteler haşlanırken ayrı bir tencerede sıvı yağda domates sosu hazırlanır. Rendelenmiş domates, biber salçası, sarımsak ve tuz eklenerek karıştırılır ve sos kıvamına gelene kadar pişirilir.

Haşlanan köfteler, hazırlanan domates sosuyla birleştirilir.

Fellah Köftesi, servis tabağına alınarak taze doğranmış maydanoz ile süslenir.

Fellah Köftesi, geleneksel tarifin özünden ödün vermeden, modern bir yorumla sofralara taşınıyor. Bulgurun doyurucu dokusu, yumurta ve baharatların eşsiz uyumu, salça ve domates sosunun lezzet patlamasıyla buluşuyor. Hazırlığı kolay, sunumu şık olan bu tarif, aile yemekleri kadar özel davet sofralarını da zenginleştirmek için ideal. Fellah Köftesi, Türk mutfağının zengin mirasını sofralarınıza taşıyor, afiyet olsun!