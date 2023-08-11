Fransız ustaları bile bu tarife çok şaşırdı! Evde kruvasan nasıl yapılır?
Kahve ile beraber güzel giden ve Fransa'da genellikle kahvaltılarda tüketilen kruvasan ülkemizde de popüler olmaya başladı. Ancak Fransalıların bu lezzetini evde dağa sağlıklı yapmak isteyenler için tarifini derledik. Peki evde kruvasan nasıl yapılır? İşte yanıtı:
Fransa'da Paris sokaklarında fotür şapkayla beraber kahvenizi yudumlarken yediğiniz kruvasanın lezzetinin aynısını evde de yakalayabilirsiniz. Türk usulüne uygun yapılan bu tarif sayesinde adeta sağlıklı beslenmiş olursunuz.
Fransız ustalarının bile bilmediği bu tarifte bazı püf noktalar mevcut. Kruvasanı sabah kahvaltının yanı sıra kahve ile ya da pikniğe de götürebilirsiniz. Aslında ekmek arası çikolatadan bir farkı olmadığı düşünülen kruvasan tarifinin orijinalinden bile güzel tarifi sizlerle...
EVDE KRUVASAN NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
2 su bardağı un
1 su bardağı su
1 su bardağı süt
1 çay bardağı şeker
Bir yemek kaşığı tereyağı
Bir tatlı kaşığı maya
Tuz
YAPILIŞI
Bir kasenin içine unu eleyerek dökün. Ardından içine süt su şeker maya ve tereyağını ilave edin.
Hamuru yoğurdukça yakalayacağınız cıvık kıvamdan vazgeçmeyin.
Akabinde elinize tuzsuz tereyağı sürerek hamurunuzu açın.
Arasına çikolata koyun ve çevirin.
170 derecelik ısıtılmış fırına kruvasanları koyun.
Kruvasanların üzerine süt yumurta karışımı sürün.
Fırına verip başında bekleyin.
Çok hızlı kabaran kruvasanları fırından alıp servis edin.
Püf noktası açtığınızda elinize tereyağı sürmeyi unutmayın!
Afiyet şifa olsun...