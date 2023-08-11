Fransız ustaları bile bu tarife çok şaşırdı! Evde kruvasan nasıl yapılır?

Fransa'da Paris sokaklarında fotür şapkayla beraber kahvenizi yudumlarken yediğiniz kruvasanın lezzetinin aynısını evde de yakalayabilirsiniz. Türk usulüne uygun yapılan bu tarif sayesinde adeta sağlıklı beslenmiş olursunuz.

Fransız ustalarının bile bilmediği bu tarifte bazı püf noktalar mevcut. Kruvasanı sabah kahvaltının yanı sıra kahve ile ya da pikniğe de götürebilirsiniz. Aslında ekmek arası çikolatadan bir farkı olmadığı düşünülen kruvasan tarifinin orijinalinden bile güzel tarifi sizlerle...

EVDE KRUVASAN NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 çay bardağı şeker

Bir yemek kaşığı tereyağı

Bir tatlı kaşığı maya

Tuz

YAPILIŞI

Bir kasenin içine unu eleyerek dökün. Ardından içine süt su şeker maya ve tereyağını ilave edin.

Hamuru yoğurdukça yakalayacağınız cıvık kıvamdan vazgeçmeyin.

Akabinde elinize tuzsuz tereyağı sürerek hamurunuzu açın.

Arasına çikolata koyun ve çevirin.

170 derecelik ısıtılmış fırına kruvasanları koyun.

Kruvasanların üzerine süt yumurta karışımı sürün.

Fırına verip başında bekleyin.

Çok hızlı kabaran kruvasanları fırından alıp servis edin.

Püf noktası açtığınızda elinize tereyağı sürmeyi unutmayın!

Afiyet şifa olsun...