Gözleme gibi krep tarifinin sırrı! Parmaklarınızı da beraberinde yiyeceksiniz

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan krep tarifiyle neredeyse gözleme tadını elde edebilirsiniz. Sizler için krepi gözleme tadında yaptıran o tarifi bulduk! İşte gözleme tadında gözleme tarifi...

Gözleme gibi krep tarifinin sırrı! Parmaklarınızı da beraberinde yiyeceksiniz
Gözleme gibi krep tarifinin sırrı! Parmaklarınızı da beraberinde yiyeceksiniz
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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 İtalya mutfağından hayatımıza giren ve kahvaltıların vazgeçilmez olan krep tarifi sayesinde kahvaltılarınızı şenlendirebilirsiniz. Gözleme tadında krep tarifi sayesinde gününüz güzel geçecek. Sadece kahvaltı değil aynı zamanda ara öğünlerde de kolayca tüketebilirsiniz. 

İtalyanlar bu lezzeti özellikle tatlı niyetine tüketir. Ülkemizde ise genellikle arasına peynir çikolata koyulur.  Bazıları krepten waffle bile yaparlar. Krep tarifinde en büyük püf noktası sütü zar azar dökün. 

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Gözleme kıvamında krep tarifi

İŞTE GÖZLEME KIVAMINDA KREP TARİFİ

MALZEMELER

4 adet yumurta

4 su bardağından biraz az un

4 su bardağı süt 

2 çay kaşığı tuz

Gözleme kıvamında krep tarifi

YAPILIŞI 

Bir kabın içine yumurta kırın iyice çırpın. 

Tüm arı ve beyaz kısmı bir bütün olduktan sonra üzerine un dökün. 

Yoğurma işlemi sırasında sütü ılık hale getirip azar azar ilave ederek yoğurun.

Gözleme kıvamında krep tarifi

Yoğurduğunuz hamurun kıvamı oldukça sıvı kalmalı. 

Ardından teflon tavaya biraz yağ sürdükten sonra bir kepçeyi hamurla doldurup dökün. 

İnce tabaka olan krepi 5 dakika sonra çevirin. 

Afiyet şifa olsun...

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