Gözleme gibi krep tarifinin sırrı! Parmaklarınızı da beraberinde yiyeceksiniz

İtalya mutfağından hayatımıza giren ve kahvaltıların vazgeçilmez olan krep tarifi sayesinde kahvaltılarınızı şenlendirebilirsiniz. Gözleme tadında krep tarifi sayesinde gününüz güzel geçecek. Sadece kahvaltı değil aynı zamanda ara öğünlerde de kolayca tüketebilirsiniz.

İtalyanlar bu lezzeti özellikle tatlı niyetine tüketir. Ülkemizde ise genellikle arasına peynir çikolata koyulur. Bazıları krepten waffle bile yaparlar. Krep tarifinde en büyük püf noktası sütü zar azar dökün.

İŞTE GÖZLEME KIVAMINDA KREP TARİFİ

MALZEMELER

4 adet yumurta

4 su bardağından biraz az un

4 su bardağı süt

2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Bir kabın içine yumurta kırın iyice çırpın.

Tüm arı ve beyaz kısmı bir bütün olduktan sonra üzerine un dökün.

Yoğurma işlemi sırasında sütü ılık hale getirip azar azar ilave ederek yoğurun.

Yoğurduğunuz hamurun kıvamı oldukça sıvı kalmalı.

Ardından teflon tavaya biraz yağ sürdükten sonra bir kepçeyi hamurla doldurup dökün.

İnce tabaka olan krepi 5 dakika sonra çevirin.

Afiyet şifa olsun...